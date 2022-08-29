Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
49 минут назад

Подаренное покойной матерью кольцо вернулось к сыну спустя 54 года

Lenta.ru

В Великобритании подаренный женщиной сыну перстень, который он потерял полвека назад во время сбора клубники, вернулся к владельцу. Об этом сообщает Metro.

Подаренное покойной матерью кольцо вернулось к сыну спустя 54 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мать подарила Дэвиду Рэдли перстень на его 21-й день рождения. Женщина купила дорогое украшение по каталогу и оплачивала его в рассрочку. Рэдли потерял подарок, когда собирал клубнику в родной деревне Сигрейв, графство Лестершир, в 1968 году. Британец долго пытался найти пропажу, но сделать этого ему так и не удалось.

Однако 54 года спустя подарок покойной матери Рэдли нашел кладоискатель на поле, принадлежащем Питеру Лаветту. Кольцо лежало на глубине 17 сантиметров, а за прошедшие годы на нем появилась только одна небольшая царапина. Лаветт вернул украшение владельцу, которому сейчас 75 лет.

«Когда мне позвонил Питер, я не мог поверить в это. Я испытал неописуемую радость в тот момент»,

— подчеркнул он.

По словам Рэдли, ему пришлось отнести украшение ювелиру, чтобы немного увеличить размер украшения, так как за прошедшие годы его пальцы стали толще.

«Я отнес его в ювелирную мастерскую, и они оценили кольцо в 700 фунтов (49,8 тысячи рублей), что говорит о том, что в те времена оно было очень ценным»,

— подчеркнул британец.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители