Подаренное покойной матерью кольцо вернулось к сыну спустя 54 года

В Великобритании подаренный женщиной сыну перстень, который он потерял полвека назад во время сбора клубники, вернулся к владельцу. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мать подарила Дэвиду Рэдли перстень на его 21-й день рождения. Женщина купила дорогое украшение по каталогу и оплачивала его в рассрочку. Рэдли потерял подарок, когда собирал клубнику в родной деревне Сигрейв, графство Лестершир, в 1968 году. Британец долго пытался найти пропажу, но сделать этого ему так и не удалось.

Однако 54 года спустя подарок покойной матери Рэдли нашел кладоискатель на поле, принадлежащем Питеру Лаветту. Кольцо лежало на глубине 17 сантиметров, а за прошедшие годы на нем появилась только одна небольшая царапина. Лаветт вернул украшение владельцу, которому сейчас 75 лет.

«Когда мне позвонил Питер, я не мог поверить в это. Я испытал неописуемую радость в тот момент»,

— подчеркнул он.

По словам Рэдли, ему пришлось отнести украшение ювелиру, чтобы немного увеличить размер украшения, так как за прошедшие годы его пальцы стали толще.

«Я отнес его в ювелирную мастерскую, и они оценили кольцо в 700 фунтов (49,8 тысячи рублей), что говорит о том, что в те времена оно было очень ценным»,