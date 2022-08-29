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22 минуты назад

Женщина нашла старый сейф с заинтересовавшим полицию предметом внутри

Lenta.ru

Жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, приобрела на аукционе дом и обнаружила внутри сейф, в котором лежали фотографии «для шантажа» и некий предмет, заинтересовавший полицию. Об этом сообщает Daily Record.

Женщина нашла старый сейф с заинтересовавшим полицию предметом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летняя Тиффани вместе со своим возлюбленным по имени Мэтт купила на аукционе старый захламленный дом. Пара начала постепенно ремонтировать недвижимость. Для начала они решили разобрать все имущество бывшего владельца.

Новые хозяева нашли в доме винтажные телевизоры, старинную мебель и запертый сейф. Тиффани безуспешно попыталась открыть его самостоятельно, а затем обратилась за помощью в полицию. Запись процесса вскрытия сейфа женщина опубликовала на своей странице в социальной сети.

«Я несколько часов наблюдала за работой специалиста. В конце концов нам удалось вскрыть его и — боже! — то, что мы нашли внутри, — это безумие»,

— сказала она.

В сейфе оказались помолвочное кольцо, старые фотографии, которые, по словам американки, «определенно можно использовать для шантажа», а также старые банкноты и кинжал времен Второй мировой войны. Кроме того, в сейфе обнаружилось нечто, о чем ей нельзя говорить публично.

«Если честно, самую безумную находку я даже не могу вам назвать, потому что полиция ведет расследование»,

— подчеркнула женщина.

Пост американки набрал тысячи просмотров. Пользователи попытались угадать, что именно правоохранители обнаружили в сейфе.

«Чьи-то документы и прядь волос в этом фотоальбоме», — предположил один из них. «Гранаты? В подвале дома моего отца хранились гранаты, которые остались со времен его службы в армии», — спросил другой. «Мне кажется, то, что нельзя упоминать, — это либо стопка водительских прав, либо часть чьего-то тела»,

— написал третий.

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