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1 час назад

Может ли лесной пожар привести к массовому вымиранию

Даша Краснова

Пожары бушуют не только в России, но и в Австралии и приводят к огромному количеству жертв. "Рамблер" выяснил, возможно ли полное вымирание выжих существ из-за лесных пожаров.

Может ли лесной пожар привести к массовому вымиранию
Фото: unsplashunsplash

Ученые считают, что человечеству стоит ожидать исчезновение многих видов животных и растений. Последний раз климат серьезно изменился, когда на территорию современной Мексики упал астероид. Он спровоцировал огненную бурю и мгновенно уничтожил всех динозавров, кроме птиц. Однако многие из них погибли позже из-за отсутствия лесов.

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Ученые считают, что после падения астероида наступила «ядерная зима». Частицы, попавшие в атмосферу в ходе столкновения, на несколько лет лишили поверхность солнечного света. Ледяная темнота погубила целые системы растений и фитопланктона, лишив многих животных еды.

Все наземные животные, пережившие последствия падения астероида, были либо земноводными, либо умели глубоко прятаться и быстро летать. Из рептилий выжили крокодиловые, пресноводные черепахи, ящерицы и змеи. Те из них, кто жили на суше, погибли.

Нынешние пожары связаны с изменением климата. Человек строит заводы, которые отравляют атмосфер ядовитыми выбросами, человек вырубает леса, распахивает поля, добывает подземные природные ископаемые и нарушает экологическое равновесие. Промышленное загрязнение в виде выбросов от транспорта, теплоэлектростанций, сельского хозяйства и свалок каждый день уничтожает Землю.

Прямо сейчас пожарами охвачена Австралия — одна из 17 стран с «мегабиоразнообразием». Большая часть этого биоразнообразия обитает на горящих территориях. Крупные животные спасаются бегством, наибольшей опасности подвержены беспозвоночныез, из которых и состоит большая часть биоразнообразия.

Прямо сейчас активно горят дождевые леса Гондваны на восточном побережье. Эти леса входят в список Наследия ЮНЕСКО, потому что там обитает огромное количество различных насекомых, например, наземных улиток, которые обитают только в этом регионы.

В современном мире лесные пожары все же ограничиваются конкретным регионом: Австралия, Амазония, Канада, Калифорния, Сибирь. Мгновенной смерть животных не будет, однако с каждым годом для их жизни становится все меньше и меньше место. А это всецело рукотворная проблема.

Истории,ЮНЕСКО,
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