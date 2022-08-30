Окаменелости древнего сухопутного крокодила нашли в Австралии

Ученые из Университета Квинсленда описали ископаемого миниатюрного крокодила, который обитал в Австралии 13 миллионов лет назад. Вымершему виду присвоили название Trilophosuchus rackhami, сообщает The Daily Mail.
Судя по размерам скелета, длина пресмыкающегося составляла от 70 до 90 сантиметров, а вес – один-два килограмма. Для сравнения, современные морские крокодилы вырастают да 5,2 метров и весят более полутонны.
Палеонтологи отметили, что крокодил обладал короткой мордой и тремя выраженными гребнями на верхней части черепа. Чтобы получить дополнительные сведения, они просканировали окаменевшие кости с помощью микро-компьютерной томографии.
Результаты показали, что, несмотря на разницу в размерах, Trilophosuchus rackhami был эволюционно связан с современными крокодилами. При этом в строении полости его мозга нашли сходство с вымершими, потенциально наземными крокодилами из Африки и Южной Америки. Это может свидетельствовать о том, что пресмыкающееся много времени проводило на суше.
«Если бы мы могли вернуться во времени в северный Квинсленд на 13 миллионов лет назад, вам нужно было бы не только остерегаться крокодилов у кромки воды, но и следить за тем, чтобы не наступить на них в лесу»,
– отметили авторы статьи.
Ученые отметили, что исследование позволяет лучше представить эволюцию крокодилов. Это одна из самых разнообразных групп живых существ. Количество ныне живущих видов сравнительно невелико, но в прошлом на Земле обитало множество разнообразных крокодиломорфов: морских, пресноводных, сухопутных и даже травоядных.