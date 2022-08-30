Раскрыт секрет уборной с тайной дверью в усадьбе «Кусково»

«Здесь была отдельная дверь, ведущая в сад (сейчас ее нет), и еще одна — потайная, рядом со шкафом-бюро, через которую можно было попасть в библиотеку. В последней, правда, не было ни одной книги — там хранились предметы из фарфора, керамики и стекла, а также приборы: термометр, барометр и многие другие»,