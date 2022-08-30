Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыт секрет уборной с тайной дверью в усадьбе «Кусково»

Мослента

Секрет уборной с тайной дверью в музее-усадьбе «Кусково» раскрыла на официальном сайте мэра Москвы заместитель директора по научной работе учреждения Людмила Сягаева.

Раскрыт секрет уборной с тайной дверью в усадьбе «Кусково»
Фото: МослентаМослента

«Здесь была отдельная дверь, ведущая в сад (сейчас ее нет), и еще одна — потайная, рядом со шкафом-бюро, через которую можно было попасть в библиотеку. В последней, правда, не было ни одной книги — там хранились предметы из фарфора, керамики и стекла, а также приборы: термометр, барометр и многие другие»,

— сказала Сягаева.

Уборная представляет собой небольшую комнату, обитую английским ситцем — типом расцветки ткани с цветочным рисунком на светлом фоне. В ней гости могли приводить себя в порядок в перерывах между танцами, светскими разговорами, играми и другими развлечениями.

Ранее был раскрыт секрет дороговизны шоколада в царской России. Случалось, что коробочка для конфет обходилась дороже, чем ее содержимое, заметила специалист.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители