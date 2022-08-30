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1 час назад

Экологи выяснили, что дельфины–самцы образуют самые крепкие социальные связи

runews24.ru

Дельфины-самцы образуют самые крепкие и долговечные социальные связи после людей. К таким выводам пришли ученые из Массачусетского университета в Дартмуте.

Почему именно дельфины–самцы образуют самые крепкие социальные связи
Фото: runews24.rurunews24.ru

Они изучили поведение 202 индо-тихоокеанских афалин, также следя за ними в период пикового брачного сезона. Как оказалось, эти морские млекопитающие умеют дружить. При этом их дружба длится десятилетиям, а в группу друзей могут входить до 14 особей.

Они общаются между собой кликами, помогают друг другу искать самок и вместе борются с конкурентами.

Ученые отметили, что раньше считалось, что такое поведение характерно только для людей.

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