У медуз нашли гены, способствующие «бессмертию»

Испанские ученые расшифровали геном «бессмертной» медузы в надежде раскрыть секрет ее долголетия и лучше понять процессы старения человека. Речь идет о виде Turritopsis dohrnii, сообщает New Scientist.

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Известно, что многие медузы обладают способностью обращать старение вспять и снова становиться личинками. Но они теряют такую возможность после достижения половой зрелости. Вид Turritopsis dohrnii – единственное исключение. Эти существа могут «вернуться в детство» даже после размножения.

Наблюдения показали, что в неблагоприятных условиях эти медузы прикрепляются к колониям на морском дне и снова становятся полипами, чтобы заново пройти процесс развития. Ученые из Университета Овьедо проанализировали геном Turritopsis dohrnii и сравнили его с геномом близкородственного вида Turritopsis rubra, у которого нет таких сверхспособностей.

Результаты показали, что у «бессмертной» медузы в два раза больше генов, связанных с защитой и восстановлением ДНК. Она обладала особыми мутациями, которые замедляли деление клеток и предотвращали разрушение теломер (концов хромосом).

Кроме того, медуза Turritopsis dohrnii подавила активность генов развития, чтобы вернуться в более молодую форму. При этом она активировала другие гены, чтобы реверсивные клетки могли повторно эволюционировать.

Ученые отметили, что данное исследование не имеет коммерческой ценности. Но оно позволяет лучше понять клеточные и генетические процессы, влияющие на старение.

«Это одна из тех работ, которые откроют дверь для нового направления исследований»,

– говорится в статье.