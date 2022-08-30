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2 часа назад

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею

Газета.Ru

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею, пишет издание World of Buzz. По словам мужчины, этот поступок стал для него полной неожиданностью.

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, британец по имени Кирк начала встречаться с Лорой в 2018 году. Мужчина разрешил возлюбленной жить в его доме, не платя арендную плату. Кроме того, он согласился покрывать все ее расходы. Взамен женщина должна была покупать для него один лотерейный билет каждую неделю.

Оказалось, удача улыбнулась паре. Один из билетов был выигрышным, принеся Кирку и Лоре $3,6 млн. Правда, из-за того, что лотерейный купон был оформлен на женщину, все деньги были переведены на ее счет. Впрочем, когда британка узнала, что стала миллионершей, бросила своего мужчину.

Для Кирка эта новость стала полной неожиданностью, так как он был уверен, что Лора хотя бы поделиться с ним частью выигрыша, но этого не произошло.

«Она даже хотела забрать двух моих собак, но я не позволил ей»,

— добавил мужчина.

Ранее пенсионер нашел выигрышный лотерейный билет в бардачке автомобиля.

Истории,
2 часа назад

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею

Газета.Ru

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею, пишет издание World of Buzz. По словам мужчины, этот поступок стал для него полной неожиданностью.

Британка бросила бойфренда, чтобы не делиться с ним выигрышем в лотерею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, британец по имени Кирк начала встречаться с Лорой в 2018 году. Мужчина разрешил возлюбленной жить в его доме, не платя арендную плату. Кроме того, он согласился покрывать все ее расходы. Взамен женщина должна была покупать для него один лотерейный билет каждую неделю.

Оказалось, удача улыбнулась паре. Один из билетов был выигрышным, принеся Кирку и Лоре $3,6 млн. Правда, из-за того, что лотерейный купон был оформлен на женщину, все деньги были переведены на ее счет. Впрочем, когда британка узнала, что стала миллионершей, бросила своего мужчину.

Для Кирка эта новость стала полной неожиданностью, так как он был уверен, что Лора хотя бы поделиться с ним частью выигрыша, но этого не произошло.

«Она даже хотела забрать двух моих собак, но я не позволил ей»,

— добавил мужчина.

Ранее пенсионер нашел выигрышный лотерейный билет в бардачке автомобиля.

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