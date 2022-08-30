Инь-Хунь: зачем в Китае ищут невест покойникам

Жителям Европы и Америки порой крайне сложно понять азиатов – уклад людей востока действительно во многом отличается от нашего. Взять хотя бы традиции: к примеру, в Китае долгое время была популярна жуткая традиция Инь-Хунь. Более того, в некоторых регионах страны она по-прежнему остается актуальной. Подробнее о ней – в материале “Рамблера”.

Фото: manhhai/Flickr manhhai/Flickr

Обряд Инь-Хунь появился более двух тысяч лет назад. Долгое время китайцы были убеждены, что мужчина, ушедший из жизни холостяком, обречен на одинокую загробную жизнь, его в ней поджидают несчастья, а семью мертвеца будут преследовать горе и болезни. Разумеется, такая судьба крайне огорчала родственников умерших. Тогда появился ритуал: покойнику в кратчайшие сроки искали мертвую невесту, после чего мертвецам устраивали свадьбу.

Только в XX веке этот пугающий ритуал, благодаря коммунистическим властям, постепенно начал уходить в прошлое. Однако в некоторых селениях его продолжают практиковать по сей день. Например, несколько лет назад на весь Китай прогремела следующая история: мужчина пытался выкрасть тело покойницы из дома, в котором с ней прощались родственники, чтобы продать его за 25 тысяч юаней. Китаец намеревался совершить сделку с семьей погибшего мужчины, который умер холостым.

А вот если умерший не был женат, но состоял в романтических отношениях при жизни, ритуал видоизменялся. Проводилась церемония бракосочетания живой женщины с мертвым мужчиной, только вместо покойника на свадьбе присутствовал петух – он олицетворял жениха. После свадьбы невеста должна переехать в дом мужа и жить с его родителями, а ее семья получала за это крупный выкуп – около 10 тысяч юаней.