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39 минут назад

В США пингвину из зоопарка прописали ортопедическую обувь

Газета.Ru

Ветеринары прописали пингвину из зоопарка в Сан-Диего ортопедическую обувь, пишет HuffPost.

В США пингвину из зоопарка прописали ортопедическую обувь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам специалистов, это поможет птице справиться с заболеванием стопы. В зоопарке сообщили, что у четырехлетнего пингвина по кличке Лукас из-за хронического заболевания уже образовались повреждения на лапах. Если проблему не решить, у птицы может появиться сепсис, угрожающий ее жизни.

Ветеринары обратились в компанию Thera-Paw, в которой создают реабилитационные и вспомогательные средства для животных с особыми потребностями. Специально для Лукаса была разработана ортопедическая обувь, защищающая от появления новых ран. Сам Лукас к новым ботинкам отнесся спокойно, позволив сотрудникам зоопарка одеть на него обувь.

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