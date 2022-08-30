В США пингвину из зоопарка прописали ортопедическую обувь

Ветеринары прописали пингвину из зоопарка в Сан-Диего ортопедическую обувь, пишет HuffPost.
По словам специалистов, это поможет птице справиться с заболеванием стопы. В зоопарке сообщили, что у четырехлетнего пингвина по кличке Лукас из-за хронического заболевания уже образовались повреждения на лапах. Если проблему не решить, у птицы может появиться сепсис, угрожающий ее жизни.
Ветеринары обратились в компанию Thera-Paw, в которой создают реабилитационные и вспомогательные средства для животных с особыми потребностями. Специально для Лукаса была разработана ортопедическая обувь, защищающая от появления новых ран. Сам Лукас к новым ботинкам отнесся спокойно, позволив сотрудникам зоопарка одеть на него обувь.