В США пингвину из зоопарка прописали ортопедическую обувь

По словам специалистов, это поможет птице справиться с заболеванием стопы. В зоопарке сообщили, что у четырехлетнего пингвина по кличке Лукас из-за хронического заболевания уже образовались повреждения на лапах. Если проблему не решить, у птицы может появиться сепсис, угрожающий ее жизни.