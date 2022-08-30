В Англии обнаружили останки жертв еврейского погрома XII века

Археологи проанализировали останки человеческих тел из колодца в английском городе Норидж. Статья об этом опубликована в Current Biology.

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Считается, что евреи поселились в Британии в 1066 году, придя туда вместе с норманнами и Вильгельмом Завоевателем. Новый король считал, что их навыки в сфере торговли и коммерции пойдут на пользу стране. Тем не менее, многие евреи жили обособленно и сохраняли традиционную религию, чем вызывали неприязнь у некоторых жителей королевства.

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В 1144 году был зафиксирован случай "кровавого навета", когда в Норидже обнаружили изувеченное тело мальчика-христианина. Местные жители решили, что его убили евреи с ритуальными целями, но власти пресекли попытки расправы. В течение следующего столетия в Англии прошло несколько еврейских погромов со множеством жертв, в том числе по случаю коронации Ричарда Львиное Сердце. Ян Барнс из Музея естествознания исследовали останки 17 человек, обнаруженных в 2004 году в колодце города Норидж.

При анализе слоев грунта было установлено, что их похоронили одновременно. Поскольку в захоронении было множество останков детей, ученые сочли, что это либо жертвы эпидемии, либо массового убийства. Авторы работы получили три новых радиоуглеродных датировки, которые позволили заключить, что люди погибли около 1161–1216 годов. Для генетического анализа они отобрали останки шести человек.

Оказалось, что молодая девушка и две девочки 5–10 и 10–15 лет были родными сестрами, которые относились к митохондриальному гаплотипу H5c2. Более отдаленными родственниками оказались еще два человека. В геномах нескольких человек исследователи обнаружили свидетельства инбридинга и генетических заболеваний. У трех индивидов удалось определить фенотипы. Так, два человека имели карие глаза, но один из них был темноволосым, а второй носил светлые волосы. В то же время один мальчик не старше трех лет был голубоглазым и рыжеволосым.