Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета

Пользовательница TikTok с ником ikingdani опубликовала ролик, в котором рассказала о том, как вместе со своим бойфрендом отправилась в ресторан, чтобы отметить годовщину их отношений. По словам девушки, она случайно заказала очень дорогой стейк, из-за чего в итоге расплакалась. На видео, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание DailyDot.

Автор ролика рассказала, что досадная ошибка произошла, когда они с возлюбленным праздновали двухлетнюю годовщину. Девушка случайно заказала очень дорогой стейк из мраморной говядины, но выяснила, во сколько обошлось блюдо, только после того, как им принесли счет.

«Моя еда стоила 312 долларов, а его — 48 долларов»,

— рассказала она.

Блогерша также показала на видео своего возлюбленного, который в шутку трясся, когда вставлял банковскую карту в терминал для оплаты их ужина. «Я вышла из ресторана в слезах…» — написала она. Девушка добавила, что бойфренд поддержал ее в неловкой ситуации. «Он взял меня за руку, пока я плакала, и сказал, что через пару месяцев мы посмеемся над этим», — поделилась она.

Ролик стал популярным и набрал более 2,2 миллионов просмотров. Некоторым пользователям он напомнил о похожих ошибках с их заказами. «Такое случалось и со мной. Я думал, что блюдо стоит 50 долларов, а оказалось, что это 50 долларов за унциюунцию!» — написал один из них. Другие юзеры посчитали, что в случившемся виноват официант, который должен был уточнить цену, прежде чем принимать заказ. Некоторые комментаторы также заявили, что девушка в этой ситуации должна была предложить бойфренду разделить счет.