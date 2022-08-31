Знаковые книги, впервые изданные при Горбачеве

30 августа 2022 года ушел из жизни последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

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Времена СССР неизменно ассоциируются с жесткой цензурой – в том числе, и в мире литературы. Лишь за несколько лет до развала Советского Союза в эпоху Горбачева и его перестройки многие запрещенные ранее произведения наконец начали публиковать. Подробнее о знаковых книгах, впервые изданных при Горбачеве – в материале "Рамблера".

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"Окаянные дни", Иван Бунин

Одно из самых провокационных произведений Бунина создано на основе дневников, которые вел писатель в годы революции и Гражданской войны. В этом произведении автор в красках описывает все зверства, происходившие в стране в этот переломный для нее период. Кроме того, именно в "Окаянных днях" Бунин рассказывает о своем отношении к большевикам.

В Париже книга увидела свет сразу же – в 1925 году, но в СССР ее признали "антисоветской". В итоге на родине Бунина "Окаянные дни" увидели свет только в 1988 году.

"Мы", Евгений Замятин

Пожалуй, самое известное произведение писателя, которое вместе с тем принесло ему множество неприятностей. "Мы" – это антиутопия, в котором автор описывает тоталитарное государство. В этом государстве все сферы жизни человека находятся под контролем властей (в том числе интимная).

Советские цензоры неспроста увидели в романе писателя издевательство над советским строем. После этого его хотели сначала выслать из страны, но затем арестовали "до особого распоряжения". До ареста Замятину удалось передать рукопись за границу, и очень скоро ее опубликовали в США, а затем в Европе. В СССР тем временем писателя травили и называли "предателем родины". Замятину удалось покинуть СССР лишь благодаря Максиму Горькому – он попросил за автора, и тот эмигрировал в Париж.

В СССР "Мы" опубликовали в 1988 году.

"Собачье сердце", Михаил Булгаков

К произведениям Булгакова советские власти всегда относились, мягко говоря, с осторожностью, но знаменитый писатель продолжал рассчитывать на их снисходительность. Так, он решился показать "Собачье сердце" Главлиту, хотя все вокруг его убеждали, что делать этого не стоит. И не зря – научно-фантастическую повесть сочли острой политической сатирой и забраковали.

В 1926 году рукопись даже конфисковали, но и тут на помощь пришел Горький, по просьбе которого произведение вернули автору. В конце концов, в СССР "Собачье сердце" напечатали только в 1987 году.

"Доктор Живаго", Борис Пастернак

Роман о революции и Гражданской войне в России принес Пастернаку всенародную известность. Именно за это произведение автор удостоился Нобелевской премии. Но на родине успехи писателя не оценили.

Авторы журнала «Новый мир» в открытом письме заявили, что книга клеветнически изображает Октябрьскую революцию "и народ, совершивший строительство социализма в Советском Союзе". И это еще не все, противники Пастернака были убеждены, что премии он удостоился лишь благодаря "антисоветской шумихе вокруг романа", а с "литературными качествами творчества Пастернака" она никак не связана.

Травля писателя достигла такого масштаба, что ему пришлось отказаться от премии. В противном случае, ему угрожали высылкой из страны.