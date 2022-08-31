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4 часа назад

Знаковые книги, впервые изданные при Горбачеве

Мира Маркина

30 августа 2022 года ушел из жизни последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Знаковые книги, впервые изданные при Горбачеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Времена СССР неизменно ассоциируются с жесткой цензурой – в том числе, и в мире литературы. Лишь за несколько лет до развала Советского Союза в эпоху Горбачева и его перестройки многие запрещенные ранее произведения наконец начали публиковать. Подробнее о знаковых книгах, впервые изданных при Горбачеве – в материале "Рамблера".

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"Окаянные дни", Иван Бунин

Одно из самых провокационных произведений Бунина создано на основе дневников, которые вел писатель в годы революции и Гражданской войны. В этом произведении автор в красках описывает все зверства, происходившие в стране в этот переломный для нее период. Кроме того, именно в "Окаянных днях" Бунин рассказывает о своем отношении к большевикам.

В Париже книга увидела свет сразу же – в 1925 году, но в СССР ее признали "антисоветской". В итоге на родине Бунина "Окаянные дни" увидели свет только в 1988 году.

"Мы", Евгений Замятин

Пожалуй, самое известное произведение писателя, которое вместе с тем принесло ему множество неприятностей. "Мы" – это антиутопия, в котором автор описывает тоталитарное государство. В этом государстве все сферы жизни человека находятся под контролем властей (в том числе интимная).

Советские цензоры неспроста увидели в романе писателя издевательство над советским строем. После этого его хотели сначала выслать из страны, но затем арестовали "до особого распоряжения". До ареста Замятину удалось передать рукопись за границу, и очень скоро ее опубликовали в США, а затем в Европе. В СССР тем временем писателя травили и называли "предателем родины". Замятину удалось покинуть СССР лишь благодаря Максиму Горькому – он попросил за автора, и тот эмигрировал в Париж.

В СССР "Мы" опубликовали в 1988 году.

"Собачье сердце", Михаил Булгаков

К произведениям Булгакова советские власти всегда относились, мягко говоря, с осторожностью, но знаменитый писатель продолжал рассчитывать на их снисходительность. Так, он решился показать "Собачье сердце" Главлиту, хотя все вокруг его убеждали, что делать этого не стоит. И не зря – научно-фантастическую повесть сочли острой политической сатирой и забраковали.

В 1926 году рукопись даже конфисковали, но и тут на помощь пришел Горький, по просьбе которого произведение вернули автору. В конце концов, в СССР "Собачье сердце" напечатали только в 1987 году.

"Доктор Живаго", Борис Пастернак

Роман о революции и Гражданской войне в России принес Пастернаку всенародную известность. Именно за это произведение автор удостоился Нобелевской премии. Но на родине успехи писателя не оценили.

Авторы журнала «Новый мир» в открытом письме заявили, что книга клеветнически изображает Октябрьскую революцию "и народ, совершивший строительство социализма в Советском Союзе". И это еще не все, противники Пастернака были убеждены, что премии он удостоился лишь благодаря "антисоветской шумихе вокруг романа", а с "литературными качествами творчества Пастернака" она никак не связана.

Травля писателя достигла такого масштаба, что ему пришлось отказаться от премии. В противном случае, ему угрожали высылкой из страны.

Только в 1988 году роман опубликовали в Советском Союзе. Что примечательно, в издании "Новый мир".

Истории,Евгений Замятин,Борис Пастернак,Иван Бунин,Михаил Горбачев,Михаил Булгаков,КПСС,
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