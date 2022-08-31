Самый «черный день» пассажирского флота

31 августа 1986 года советский лайнер «Адмирал Нахимов» потерпел крушение в Цемесской бухте. Катастрофа произошла в результате столкновения лайнера с сухогрузом. «Советский Титаник» ушел под воду всего за 8 минут. Долгое существование парохода, пережившего войну, закончилось трагедией мирного времени, которая унесла жизни более 400 человек.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Эхо былого величия

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На момент появления, в конце двадцатых годов, судно являлось одним из лучших примеров кораблестроения, на первых позициях немецкого гражданского флота. Периодические модернизации позволили судну спокойно просуществовать до конца войны. После передачи парохода Советскому Союзу ,в 1947 году был проведен капитальный ремонт. Даже в пятидесятых корабль внушал уважение своим видом и убранством. Пассажир оказывался в объятиях ценных пород дерева, бронзовых поручней, канделябров и дорогих картин, первое впечатление многократно усиливалось сервисом, на судне работали бары, рестораны, кинотеатры, парикмахерские и библиотеки.

Превратности судьбы

Бывалые рабочие, ремонтировавшие «Адмирал Нахимов» поговаривали, что при покраске корпуса старое название «Берлин» все равно проступало. Сейчас нет никакого смысла искать нечто сакральное, однако следует заметить – за весь период существования советского круизного лайнера произошло три катастрофы: первая из них случилась в 1945 году, где корабль, в качестве немецкого «плавучего госпиталя» попал на мину. Второе происшествие случилось в 1947 году, когда произошел взрыв при попытке поднять корабль со дна. Третья катастрофа произошла в 1986 году и оказалась роковой. За время эксплуатации, у корабля проявлялись периодические проблемы. Во время первого советского рейса, пассажиры жаловались на плохую вентиляцию кают. Причиной оказались плохо закрепленные пожарные заслонки, которые падали, и перекрывали вентиляцию. В каютах третьего уровня кондиционирование отсутствовало в принципе. Однако стоит заметить, что судно всегда находилось в хороших руках. Команда и первый капитан судна Соболев, за десять лет смогли решить большинство проблем. Руководство Черноморского пароходства даже присвоило коллективу почётное звание «Экипаж коммунистического труда». В 1977 было отмечено двадцатилетие безаварийного плавания, а безупречная репутация, и хорошая реклама всегда обеспечивали стабильный пассажиропоток.

Неотвратимость

Несмотря на продолжительную эксплуатацию , уже к началу пятидесятых годов корабль абсолютно устарел в техническом плане, и уже не мог полностью отвечать нормам безопасности. Сама конструкция не отвечала требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, принятой в 1948 году. На момент последнего выхода парохода в 1986 году, он был признан полностью непригодным к эксплуатации, тем не менее, судно плавало и перевозило пассажиров, видимо никто не хотел отказываться от такого символа роскоши тридцатых годов. 31 августа 1986 года пароход «Адмирал Нахимов» снова вышел в море, в последний раз. Командовал пароходом, опытный капитан В.Г. Марков, которому недавно было присвоено звание «Лучший капитан Черноморского пароходства».

Он ушел под воду за восемь минут

В 22:00, пароход «Адмирал Нахимов» отошел от причала порта Новороссийск, на его борту находились 1234 человека: 888 пассажиров и 346 членов экипажа. В тот день пароход был единственным судном, выходившим из порта, единственным входившим судном оказался сухогруз «Пётр Васёв» , именно с ним и произошло роковое столкновение. В соответствии с правилами маневрирования, пароход, обнаруживший сухогруз, был обязан пропустить его. Однако, капитан парохода решил не менять курс и вступил в радиопереговоры с сухогрузом. При посредничестве берегового регулирования, капитаны условились, что пароход будет идти тем же курсом, а сухогруз уступит дорогу. Проще говоря, капитан “Адмирала Нахимова” предложил другому нарушить правила , и не встретил ответного сопротивления. Точкой невозврата стал факт, что до момента столкновения, капитан “Петра Васева” ориентировался исключительно по приборам, которые в свою очередь не демонстрировали критического сближения. Капитан, из-за “радиолокационного гипноза”, не смог соединить показания приборов с реальным наблюдением.

За несколько минут до столкновения капитан сухогруза, под воздействием настойчивых просьб помощника капиатна “Адмирал Нахимов” приказал постепенно давать “полный задний ход”, хотя в подобной ситуации подобную команду требовалось отдать немедленно- для запуска машин требуется намного больше времени, чем оставалось в реальной ситуации.