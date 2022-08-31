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2 часа назад

Вернувшийся из отпуска мужчина обнаружил в своей гостиной огромного паука

Lenta.ru

Скотт Элвуд из города Олдем, Великобритания, обнаружил в гостиной своего дома огромного паука. Об этом сообщает Daily Star.

Вернувшийся из отпуска мужчина обнаружил в своей гостиной огромного паука
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летний британец вернулся домой из отпуска, который провел в Греции, и обнаружил, что в его доме поселился паук размером с ладонь. Элвуд попросил брата и отчима помочь ему поймать членистоногое и снял процесс на видео. На кадрах видно, как отчим выманивает зубочисткой забравшегося под плинтус паука. «Вау, посмотрите, какой он большой, он чертовски огромный», — говорит Элвуд.

Мужчина признался, что ненавидит пауков. Он утверждает, что это самое большое членистоногое, которое он когда-либо видел. «Я пью чай наверху. Я больше не буду есть в гостиной, пока его не найдут и не уберут оттуда, это я вам точно говорю», — рассказал мужчина. По его словам, после записи видео он больше не видел паука, которому удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд год прожил в доме, где завелся огромный паук. Несмотря на первоначальный шок, дети австралийца привыкли к членистоногому, которое ползает по дому, и назвали его Шарлоттой.

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