Вернувшийся из отпуска мужчина обнаружил в своей гостиной огромного паука

Скотт Элвуд из города Олдем, Великобритания, обнаружил в гостиной своего дома огромного паука. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

24-летний британец вернулся домой из отпуска, который провел в Греции, и обнаружил, что в его доме поселился паук размером с ладонь. Элвуд попросил брата и отчима помочь ему поймать членистоногое и снял процесс на видео. На кадрах видно, как отчим выманивает зубочисткой забравшегося под плинтус паука. «Вау, посмотрите, какой он большой, он чертовски огромный», — говорит Элвуд.

Мужчина признался, что ненавидит пауков. Он утверждает, что это самое большое членистоногое, которое он когда-либо видел. «Я пью чай наверху. Я больше не буду есть в гостиной, пока его не найдут и не уберут оттуда, это я вам точно говорю», — рассказал мужчина. По его словам, после записи видео он больше не видел паука, которому удалось сбежать.