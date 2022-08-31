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35 минут назад

В Германии обнаружили древнее погребение женщины со складным стулом

Газета.Ru

В Германии обнаружили захоронение женщины с необычным погребальным инвентарем. Об этом сообщает Управление по охране памятников Баварии. Могила находится в коммуне Штайнсфельд на территории округа Верхняя Франкония в Баварии.

Обнаружено древнее погребение женщины со складным стулом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лежащие в ней останки принадлежат женщине, жившей в период раннего средневековья в районе 600 года нашей эры. Ей было около 40-50 лет, на ее шее висели разноцветные стеклянные бусы.

Кроме того, на ее поясе археологи нашли две броши, одна из которых была с альмандином, пряслице, а также большую бусину, изготовленную в технике миллефиори. Внимание археологов привлек металлический складной стул, также расположенный в могиле. Это очень необычный предмет для любых захоронений. В средние века он считался предметом роскоши, и потому, вероятнее всего, служил подношением, отмечающим высокий статус покойной.

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