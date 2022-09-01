Назван самый популярный хит лета

Хит Анны Asti «По барам» лидировал в топе самых популярных летних релизов. Список был составлен на основе лайков слушателей «Моей волны» в «Яндекс Музыке», сообщает ТАСС.

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24 июня 2022 года Анна Asti выпустила дебютный сольный альбом под названием «Феникс». Композиции сборника моментально оказались на верхних строчках чарта «Яндекс Музыки». Главным хитом стала песня «По барам».

Представители «Яндекс музыки» добавили, трек группы «Три дня дождя» «Отпускай» стал самым популярным среди молодой аудитории сервиса. Трек исполнителя NЮ «18» стал наиболее прослушиваемым.