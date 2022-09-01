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1 час назад

Хит Анны Asti "По барам" стал самым популярным треком лета

Газета.Ruиещё 2

Хит Анны Asti «По барам» лидировал в топе самых популярных летних релизов. Список был составлен на основе лайков слушателей «Моей волны» в «Яндекс Музыке», сообщает ТАСС.

Назван самый популярный хит лета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

24 июня 2022 года Анна Asti выпустила дебютный сольный альбом под названием «Феникс». Композиции сборника моментально оказались на верхних строчках чарта «Яндекс Музыки». Главным хитом стала песня «По барам».

Представители «Яндекс музыки» добавили, трек группы «Три дня дождя» «Отпускай» стал самым популярным среди молодой аудитории сервиса. Трек исполнителя NЮ «18» стал наиболее прослушиваемым.

Ранее Анна Asti сообщила о работе над вторым сольным альбомом.

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