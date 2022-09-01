Звезды поделились воспоминаниями о первых драках и любви

Хулиганства и первая влюбленность: в честь Дня Знаний звезды
вспомнили о школьных временах все, кроме уроков. Послушать плейлист с трогательными и шокирующими историями можно в Звуке по ссылке https://open.zvuk.com/cLQ0/mpbvuq7d.
В проекте участвовали музыканты Митя Фомин, Сосо Павлиашвили, Валерий Кипелов, Дмитрий Филатов из группы Filatov & Karas, певицы Ольга Серябкина и Анна Семенович, солистка группы 5sta Family Лоя, группа NLO, певицы Сюзанна, Тося Чайкина, Elvira T, MONA, рэпер Lizer, музыканты Фогель, Akmal', AMCHI, Ваня Дмитриенко, TONI, HARU.
Сосо Павлиашвили рассказал, как в школе повредил нос в драке.
“Старший оберегал младшего, сильный слабого, прав был тот, кто прав, а не тот, кто сильный. Нас так воспитывало старшее поколение, а мы — следующее поколение. У меня искривление носа, он не дышит. Это я получил в школе в драке. Но каждая драка завершалась примирением, пожатием руки. И те кто дрались, становились закадычными друзьями. А были такие случаи, когда кто-то вспомнил маму. Все остановились и сказали: слушай, если ты дерешься, дерись, зачем ты на маму ругаешься. На хулиганов мы не стучали, никто никого не сдавал. Если были какие-то споры, часто мы приходили к старшим ребятам, и они делали все, чтобы не было мордобоев. Нас учили не быть кровожадными. Хотя постоять мы за себя все могли и должны были”.
А когда у Сосо Павлиашвили было свободное время, он специально возвращался домой длинной дорогой через лес. Особенно ему нравились такие прогулки весной.
“Обычно надо было минут 20 максимум. Но я шел через лес и приходил домой через 3-4 часа, когда у меня не было уроков по скрипке и было свободное время. Особенно весной, все было пропитано запахом сирени, разноцветные птицы в этом лесу”.
По словам рок-музыканта Валерия Кипелова, у него в школе был строгий директор.
“У нас директор стоял на входе и проверял у ребят длину волос. И если длина волос не соответствовала его меркам, то тогда он заставлял нас идти в парикмахерскую и обязательно проверял, подстригся ты или нет. И даже иногда давал деньги на стрижку”, – рассказал Кипелов.
А еще школа запомнилась ему учителями.
“Замечательный педагог по истории Игорь Васильевич Соколов. Я до сих пор помню его фамилию. Он был замечательный человек, нам он прививал любовь к истории и даже когда нам не хватало времени мы оставались после уроков. Особенно меня интересовал период Древнего Рима. И на уроках истории, и после на факультативах мы разыгрывали исторические сценки - кто-то был патрицием, кто-то плебеем, кто-то легионером”.
Митя Фомин был хулиганом в школе. По его словам, с ним было непросто родителям и учителям.
“По поводу конфликтов в школе – это вообще мой конек, я очень конфликтовал с учителями в разных классах, в разных школах – и в общеобразовательной, и в музыкальной школе. У меня был конфликт с преподавателем хора. Я уже не помню, что произошло между маленьким мальчиком и взрослым педагогом-мужчиной, но он был настолько возмущен, что меня отстранили от хорового класса и отдали на ансамбль. Я изучал все дисциплины, кроме хора.
Затем достаточно крупный конфликт у меня был в общеобразовательной школе с нашей классной руководительницей Татьяной Борисовной. Она преподавала биологию. Родителей все время вызывали в школу, меня отсаживали за последнюю парту, и там я был настоящим вольнодумцем, достаточно смелым и экстравагантным парнем на выходки. Наш конфликт был настолько глубоким, что меня не взяли в поездку с классом на Саяно-Шушенскую ГЭС в Красноярскую область. Все поехали на зимние каникулы, а меня единственного из класса не взяли. Конечно, мне было не очень приятно. Я остался дома, как-то худо-бедно провел все зимние каникулы, а весь класс потом приехал полный впечатлений.
Зато спустя годы, когда я уже был в группе «Hi-Fi», мы оказались под Красноярском на гастролях и кто-то из организаторов предложил съездить на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Вот так я понял, что какие-то вещи в жизни нужно ждать долго, но зато они приходят наверняка”.
А первые нежные чувства Митя Фомин испытал к учительнице начальных классов.
“Моя первая любовь была учительницей начальных классов Ольга Николаевна Обраменко. Она была очень романтической, таким чеховским персонажем. Была очень обходительной, вежливой и тактичной. Это милая, трогательная история. Она мне нравилась, я приходил к ней в гости, она для меня пекла творожники и оладьи, мы пили чай и делали вместе уроки. Она к нам приходила в гости. Это была мальчуковая увлеченность”.
Мите Фомину приходилось не очень просто, особенно в начальных классах, потому что он заикался.
“Я очень сильно заикался, и это очень мешало общению, дружбе, гармоничному взаимодействию, учебе, отвечать уроки было чрезвычайно сложно. И поскольку сами по себе дети и в то время, мягко говоря, не все были воспитанными, и не было такого понятия как буллинг или уважение, то мне приходилось ой как несладко. Я отвечал обидчикам, это пресекали педагоги, мои родители ходили в школу неоднократно и тоже объясняли, просили, взывали к совести тех, кто меня троллил и обзывал. И это естественно накладывало отпечаток на отношение одноклассников и учителей ко мне. Поэтому очень важно для детей с особенностями, с какими-то характерными дефектами или просто с яркой индивидуальностью правильно подбирать окружение и настраивать его на взаимодействие внутри школьной среды”.
Школа – это важная ступень в становлении личности, считает Ольга Серябкина.
“Это первый опыт, когда ты узнаешь, что такое дружба, влюбленность. Первые успехи и поражения, что такое, когда тебя обманывают и предают. Это колоссальный опыт, ты учишься отстаивать свое я. Школа — это очень важный институт, чтобы найти себя и в жизни, и в профессии, и с точки зрения коммуникации с другими людьми. Ты лидер или часть команды — и то и другое прекрасно. Просто нужно четко знать про себя максимум. И школа дает про это первые уроки”.
Ольгу Серябкину никогда не вызывали к директору, все решалось на уровне классного руководителя. Однако не со всеми предметами было гладко, рассказывает звезда.
“Однажды моего папу вызвали к учителю физики, потому что я плохо училась по этому предмету. Папа приходил, чтобы наладить взаимоотношения с учителем и подтянуть меня. Закончила я школу по физике с пятеркой. А в седьмом классе речь шла о том, чтобы поставить мне двойку в году”.
Что касается хулиганств, то Ольга припомнила случай с несанкционированной стрижкой своей одноклассницы.
“У нас была девочка и у нее были очень кудрявые волосы, огромная копна. Мы с моей подружкой приносили маленькие ножницы и формировали ее кудри. Это было ужасно, если честно, она потом узнала об этом, обиделась. Потом мы извинились и помирились”.
Кроме того, школа – это место, где она впервые влюбилась.
“Первая влюбленность у меня была в шестом классе. До этого я не испытывала такого ощущения, мне никто не нравился. А в шестом классе случился первый опыт влюбленности, и это было неразделенное чувство. Голубоглазый блондин, красавчик. Так и остался неразделенной любовью. Это ощущение очень помогает в жизни, как будто дает возможности узнать размеры твоего сердца. Потом у меня появился парень в 9 классе, и нас объединяла любовь к музыке. Он писал рэп и читал стихи, песни посвящал мне”.
Анна Семенович рассказала, сколько труда она вкладывала в фигурное катание и как к этому относились одноклассники.
“Я поменяла пять школ. Это было связано с тем, что я занималась фигурным катанием и часто, когда меняли катки, всегда искали школу поближе к тренировочному катку, потому что график был очень жесткий. Утром я просыпалась и шла на первую тренировку в 7 утра, потом прибегала в школу ко второму уроку. После школы с завистью я смотрела на девчонок, которые шли с мальчиками в кино или есть мороженое, гулять, а мне нужно было бежать на хореографию и на вторую ледовую тренировку. У меня было три тренировки ежедневно. Уже после тренировок я возвращалась домой, делала уроки и ложилась спать. В 6 утра у меня был каждый день подъем. Поэтому поменяла пять школ и не обрела новых школьных друзей.
Мне вообще было сложно в школе, я сталкивалась с детской завистью, потому что я ездила на соревнования за границу. В советское время мало кто мог выехать за границу. Я привозила себе какие-то яркие пеналы с фломастерами, жвачки, а тогда в стране с этим был большой дефицит. И дети мне завидовали, они не понимали, какой это труд, детям было сложно это объяснить. они видели только красивый фантик в виде фирменной одежды, ярких фломастеров и девчачьих косметичек. Поэтому я не обрела большое количество школьных друзей. Я всегда держалась одна, школьных друзей у меня особо не было, все друзьях у меня были с катка. Можно сказать, меня недолюбливали в школе и один раз меня закрыли - заманили обманом в лабораторию по химии (химичку) и продержали там два урока. Я ломилась, а химичка находилась на самом верхнем этаже, в отдаленном отсеке. И меня долго не могли найти. И нашли только через два часа. я уже была в легкой панике, потому что в химичке было темно, мне выключили свет. Потом мы с той девочкой, которая меня там закрыла, подрались. Я была девушка крепкая, спортивная, хоть и маленькая, и девчонке той досталось. Зато с того времени меня стали уважать в классе, по крайней мере, со мной больше не связывались и ни в какие химички больше не запирали. Пришлось немного проявить силу”.
Школа для Сюзанны – это время познания себя.
“Моя школа окнами выходила на море. И когда я смотрела в окно, очень часто погружалась глазами в эти блики на поверхности. А еще на моей школьном крыльце росла акация, которая имеет очень приятный нежный медовый запах и цветет розовыми пушками. Мы сбегали с уроков, чтобы искупаться в море в мае. Школа запомнилась мне тем, что в ней все время было дискомфортно и тем, что мне приходилось постоянно испытывать унижение по национальному признаку. А еще тем, что я открыла для себя, что я красивая, я могла удержать внимание. Я приходила на взрослые дискотеки и врывалась. Моя старшая сестра был премьер-министром школы, посколько у меня была такая связь, то я могла попасть на дискотеку”.
Степан Рудницкий: “Помню, в кабинете по биологии натырили всяких лаков, вытащили на улицу и разожгли огромный костер. После чего, естественно, нас всех отвели к директору и всех отчитывали. Несколько раз меня даже чуть не отчислили. Но помимо того, что хулиганили, естественно, школа - это первый опыт социальных взаимоотношений, дружбы, предательства и прочего рода разборок. А еще любви, когда можно подсесть к девочке рядом за парту. Ждешь, пока ее подруга не придет и можно будет подсесть познакомиться”.
Евгений Шамов: “Естественно, я хулиганил после школы, у кого из пацанов этого не было. И я помню очень хорошо, как в первый раз я подрался. Причем эта драка была такая, что я просто один раз ударил своего одноклассника. Я его ударил, на этом все закончилось, я пошел домой и мне стало так стыдно,, что я набрал ему по телефону и сказал: “Прости, брат, что я тебя ударил”. На следующий день я пришел в школу и снова перед ним извинился. Сам не знаю, почему мне стало так стыдно, но за последующие такие же события мне почему-то уже стыдно не было”.
Тося Чайкина поделилась историей о своем первом концерте на школьных переменах.
“В восьмом классе меня отвели к директору по очень смешной причине. Я принесла как-то в школу гитару и играла кавера на группу 5'Nizza, на Эми Уайнхаус, и мне кидали деньги. На второй или третьей перемене меня отвели к директору, а я заработала в районе 1000 рублей мелочью. Директор сказал, что я не имею права зарабатывать здесь деньги. Я отдала эти деньги директору и надеюсь, что они пошли на нужды школы или хотя бы на бумагу в принтере”.
По словам Тоси, она трижды меняла школу.
“Кроме уроков школа запомнилась мне, как огромная палитра разноцветных историй. Там была дружба, буллинг, влюбленности и предательства, а еще любимая пицца в столовой. Вспоминаю специальные тетради-анкеты с наклейками, моя, например, была вся обклеена наклейками группы Tokio Hotel. Так как я сменила три школы, мне приходилось сталкиваться с непониманием одноклассников и каждый раз было тяжело найти своих людей, ведь когда ты новенький, на тебя смотрят особенно. И для меня это школа жизни, где все социальные роли транслируются намного жестче, чем тогда, когда ты повзрослел”.
Elvira T рассказала о том, как однажды ей удалось избежать драки, благодаря умению договариваться.
“Была история: мы с моей подругой доставали девчонку, подтрунивали над ней, а у этой девочки была подруга. Прям гром-баба из другой школы, и она в защиту этой девочки забила нам стрелку - мне и моей подруге Насте. Я дико испугалась, потому что я никогда не дралась. Мы пришли за гаражи возле школы и я включила все свое обаяние и весь свой подвешенный язык и уговорила ее не бить нас”.
Haru поделился случаем, который с ним произошел на уроке географии.
“Дело было во втором классе, у нас был вводный урок по географии и для нас, маленьких ребят, была игра - учитель показывал какое-то место на карте и нужно было угадать что это - будь то это континент, гора, море, океан или что-то еще.
Подошла моя очередь, учитель указкой показывает на море. Я будучи воспитанным в корейской среде матерью-кореянкой, естественно сразу же ответил, что это Донхэ. Донхэ – так в Корее называют Японское море. Но я на тот момент знал только название Донхэ. На что учитель сказал мне, что это неправильно. И я возмутился, мне было обидно, что я знаю правильный ответ, а учитель говорит, что это не так и почему-то называет это море Японским. В итоге мы весь урок спорили о том, что это Донхэ или Японское море. Учитель вскипел, но я не отступал и дошел до кабинета директора, откуда меня забрал отец. И мне просто объяснили, что оказывается, в русском и корейском языке это море называется по-разному. Старайтесь идти на компромиссы, будьте добрее и учитесь хорошо в школе”.
“Мне школа помимо всех стандартных вещей запомнилась какими-то шалостями. Когда у нас отменяли первые два урока физкультуры, всем классам доставались водные пистолеты, и в мае полтора часа толпа из целого класса носилась по району, поливая друг друга водой. Или помню случай, как меня привлекли к директору за организацию азартных игр, когда деньги на завтраки выдавали еще рублями с Лениным по 200 рублей и получалась целая пачка, можно было ими играть как в фантики. Если перевернулись - забрал”,
– вспоминает Дмитрий Филатов.
Фогель поделился воспоминаниями о, на первый взгляд, неочевидном месте силы в школе.
“Школа в особенности запомнилась мне нашим школьном туалетом. Это было по-настоящему лобное место. Туды мы могли прийти просто пообщаться, в то же время там назначались стрелки и драки. Я помню, как старшеклассники приходили туда с термосами, у них был пуэр в них, и они стояли, распивали, рассуждали о том, как они разбираются в чаях. Никто, на самом деле, не разбирался, но это уже другой момент. Но спрятаться там от школьной суеты было обалденно”.
TONI рассказал о том, как хулиганил в школе.
“К директору меня водили за то, что, как и все школьники в 90-е годы, мы бросали в туалете петарды и закидывали дрожжи. Еще был казусный момент - появился нюхательный табак и нам его в школу кто-то принес. Мы сидели в кабинете труда и нюхали этот табак с пацанами. Нас тогда очень сильно отругали”
С кем-то из одноклассников дружбу удалось пронести через года.
“У меня остался друг Максим с 1 класса. Я сам из Ростова, и мы жили в соседних домах, когда учились в школе. Подружились с первого урока и до сих пор поддерживаем общение”.
А также TONI дал совет для всех, кто сейчас учится.
“Ребята, это самое беззаботное время. Цените его, такого времени больше не будет. У меня просьба к тем, кто меня сейчас слушает: не спешите взрослеть. Наслаждайтесь минутами проведенными вместе в школе и в школьном дворе, неважно, просто наслаждайтесь”.
Певец Ваня Дмитриенко тоже вспомнил, как хулиганил в школе:
“Для нас самым главным хулиганством было купить после школы бутылку колы, ментос и засыпать ментос в колу. Мы думали, что мы делаем что-то очень противозаконное и что мы главные бандюганы. Для этого мы даже откладывали деньги, которые нам наши родители давали на обед”
Lizer рассказал, как сменил фамилию и оказался в самом начале списка в школьном журнале.
“Смешная история со мной произошла, когда отец предложил мне сменить фамилию, он хотел чтобы я двигался в направлении государственных структур после окончания университета, а в этих структурах зачастую тебя встречают по паспорту и очень сложно встретить там лицо кавказской национальности. И как-то он сказал мне об этом и предложил самому выбрать себе фамилию, но мне было лень и фантазия не давала такой возможности, тогда папа предложил фамилию Арсеньев. Взял я себе фамилию Арсеньев, на уроке литературы я оказался первый в списке. А учительница не особо любила меня. Она начала подшучивать на эту тему, мол у нас новенький в классе. А сделал я это потому, что мне всегда хотелось выслужиться перед отцом, показаться хорошим сыном. Я очень много врал и постоянно влипал в какие-то ситуации, подводил его и расстраивал. Сейчас у меня все еще эта фамилия, но в ближайшее время я думаю поменять на свою настоящую - на Магомадов, потому что иногда кажется, что к тебе прилипло инородное тело и не отстает. Не чувствую я себя Арсеньевым”.
Певица MONA рассказала о том, как проходили ее первые концерты.
“Мои первые школьные концерты были в школьном туалете. Я всегда собирала одноклассниц, и они как в столе заказов просто накидывали мне песни, которые я должна была петь. Очень часто можно было услышать из школьного туалета Басту – “Любовь без памяти”, очень часто можно было услышать песни Шакиры, потому что меня постоянно просили копировать ее голос. В общем, я была звездой женского туалета восьмидесятой школы города Ростов-на-Дону. Так что если вдруг ваша карьера начинается с туалета, не парьтесь, все будет круто”.
До 6 класса Akmal’ учился на одни пятерки.
“Скажу честно, я очень любил прогуливать уроки, особенно после 6-го класса, потому что до 6-го класса я был круглым отличником для меня тройки и четверки были очень плохими оценками. В 6-м классе была учительница, которая организовывала все праздники, я ее очень любил и люблю до сих пор, мы до сих пор общаемся. И вот она постоянно организовывала мероприятия в школе, где я постоянно выступал. И она мне как раз помогала прогуливать уроки, она писала записки моим учителям, говоря, что Акмаль выступает на мероприятии, поэтому его нужно забрать с урока на репетицию. А по факту я просто сидел у нее в кабинете, мы услышали музыку, общались о жизни и о творчестве”.
“Я часто вспоминаю школьные годы, это было очень веселое время, у нас был сумасшедший класс, на нас часто писали докладные, вызывали к директору и после каждого родительского собрания я боялся идти домой, потому что знал, что мне настучат по голове сто процентов. Было даже один раз так, что на наш класс за шесть уроков написали шесть докладных. Это было интересное и беззаботное время”.
Солистка группы 5sta Family Лоя поделилась историей первой любви:
“Моя первая любовь в школе была прекрасна, я запомнила эти отношения, ведь они были особенные. Тогда эмоции достигали наивысшего уровня. Я была новенькой в старших классах и естественно на меня многие обращали внимание. И знаете, в школах есть такие компании лидеры-девчонки, крутая троица. В общем я оказалась среди них как в кино. В мужской компании учеников тоже выделялись некоторые персонажи, особенно те ребята, которые занимались бейсболом. Я заметила его, он заметил меня, и химия между нами не заставила себя ждать. Мы встречались больше года, но он все чаще уезжал на сборы в другие страны, и мы все меньше проводили времени вместе. Я всегда так волновалась перед встречей с ним, ушла в любовь с головой. Нам всегда было о чем поболтать, он рассказывал про спорт, я включала ему классную музыку, целовались постоянно. До свадьбы мы не дошли, зато есть, что вспомнить”.