Звезды поделились воспоминаниями о первых драках и любви

Мне вообще было сложно в школе, я сталкивалась с детской завистью, потому что я ездила на соревнования за границу. В советское время мало кто мог выехать за границу. Я привозила себе какие-то яркие пеналы с фломастерами, жвачки, а тогда в стране с этим был большой дефицит. И дети мне завидовали, они не понимали, какой это труд, детям было сложно это объяснить. они видели только красивый фантик в виде фирменной одежды, ярких фломастеров и девчачьих косметичек. Поэтому я не обрела большое количество школьных друзей. Я всегда держалась одна, школьных друзей у меня особо не было, все друзьях у меня были с катка. Можно сказать, меня недолюбливали в школе и один раз меня закрыли - заманили обманом в лабораторию по химии (химичку) и продержали там два урока. Я ломилась, а химичка находилась на самом верхнем этаже, в отдаленном отсеке. И меня долго не могли найти. И нашли только через два часа. я уже была в легкой панике, потому что в химичке было темно, мне выключили свет. Потом мы с той девочкой, которая меня там закрыла, подрались. Я была девушка крепкая, спортивная, хоть и маленькая, и девчонке той досталось. Зато с того времени меня стали уважать в классе, по крайней мере, со мной больше не связывались и ни в какие химички больше не запирали. Пришлось немного проявить силу”.