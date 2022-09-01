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3 часа назад

Почему около часа в день мы на самом деле слепы

Мария Кимакович

Даже люди со стопроцентным зрением примерно 40 минут в сутки ничего не видят. Правда, никого это не волнует по той простой причине, что человек этого просто не замечает. Как такое возможно и почему это происходит, читайте в материале «Рамблера».

Почему около часа в день мы на самом деле слепы
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Виной такой необычной слепоты, которая в переводе с английского языка носит название «саккадическая маскировка», являются «шутки» нашего мозга. Дело в том, что человеческий мозг просто не обрабатывает некоторую часть изображений, которые поступают с сетчатки. Это происходит в момент, когда глаза переводят фокус с объекта на объект. Размытые образы, не содержащие какой-то полезной информации, мозг просто предпочитает пропускать, чтобы у человека не возникало неприятных ощущений, вроде головокружения.

Надо понимать, что слепота на самом деле в эти доли секунды вовсе не наступает: мозг просто «подсовывает» человеку последнее изображение, которое он видел до того, как начал менять фокус. Динамическое изображение таким образом подменяется статическим.

В результате таких хитрых уловок мозга примерно около 40-45 минут в сутки человек «видит» вовсе не то, что отражается сетчаткой, а изображение, устаревшее буквально на долю секунды.

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