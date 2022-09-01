Женщина нашла моллюсков, съела их и осталась полностью парализована

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На пляже в Новой Зеландии женщина нашла съедобных моллюсков, съела их и осталась полностью парализована. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Тайя рассказала, что собирала съедобных моллюсков вида Paphies australis, которых местные называют пипи. После того как она их съела, женщина почувствовала себя так, будто ей сделали укол анестезии — сначала Тайя ощутила покалывание в губах, а затем у нее началось головокружение. «Я не могла понять, в чем дело: у меня кружилась голова, было туннельное зрение. Затем я начала терять чувствительность в руках и кистях», — вспомнила женщина.

Увидев, что состояние матери ухудшается, сын позвонил в службу спасения. Затем, решив, что времени ждать спасателей нет, он повез мать в город самостоятельно. По дороге они заметили машину скорой помощи и обратились за консультацией к парамедикам. Те доставили Тайю в больницу, где у нее не нашли ничего подозрительного и отпустили домой.

Вернувшись, женщина легла спать. Утром она проснулась и поняла, что не может двигаться. Ее срочно отвезли в больницу, где врачи снова не смогли определить, чем спровоцировано состояние пациентки. «Мое дыхание замедлялось, и я думала, что умру. Я не могла дышать, и меня охватила паника из-за отсутствия диагноза», — сказала Тайя.

Медики поняли, в чем причина недомогания пациентки, после того, как санитар спросил ее, не хочет ли та что-нибудь поесть. Тогда родственники женщины рассказали, что накануне вечером она съела моллюсков пипи. Эта информация помогла врачам поставить диагноз. Как оказалось, Тайя отравилась паралитическим ядом, который выделяют моллюски. Ей назначили лечение, и через неделю она полностью выздоровела.