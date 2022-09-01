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2 часа назад

Пара нашла клад стоимостью 17 миллионов рублей пока делала ремонт

Диана Товсепова

Пара решила сделать ремонт в своем коттедже в деревне Эллерби, Северный Йоркшир, но наткнулась на клад с золотыми монетами.

Пара нашла клад стоимостью 17 миллионов рублей пока делала ремонт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, британская семья решила сделать ремонт на кухне своего особняка 18-го века, в котором они живут уже 10 лет. Они начали переделывать пол на кухне и под бетоном обнаружили что-то странное. В начале им показалось, что это электрический кабель, но когда они подняли его из-под пола, то обнаружили тайник с монетами в глиняной чашке размером примерно с банку кока-колы.

При ближайшем рассмотрении они поняли, что внутри были золотые монеты, датированные периодом с 1610 по 1727 год и охватывающие периоды правления Якова I и Карла I вплоть до Георга I.

Пара связалась с лондонскими аукционистами Spink & Son, которые позже установили, что монеты принадлежали богатой и влиятельной купеческой семье из Халла, Фернли-Майстерам.

Семья Майстер была импортером и экспортером железной руды, древесины и угля, а последние поколения были политиками-вигами и членами парламента в начале 1700-х годов.

Монеты были накоплены при жизни Джозефа Фернли и его жены Сары Майстер. Фернли умер в 1725 году, а его вдова оставалась в Эллерби до конца своей жизни, пока не умерла в возрасте 80 лет в 1745 году.

Общая оценка составляет 250 000 фунтов стерлингов, что равно примерно 17 миллионам рублей. Эксперты назвали клад одной из крупнейших археологических находок в Великобритании.

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