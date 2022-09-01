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1 час назад

Девушка продала ненужную одежду и оплатила свадьбу мечты

Lenta.ru

В США девушка продала ненужную одежду и заработала 23 тысячи долларов на свадьбу мечты. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Девушка продала ненужную одежду и оплатила свадьбу мечты
Фото: UnsplashUnsplash

23-летняя Кейси Морвуд рассказала, что впервые решила продать старую одежду перед поступлением в колледж, чтобы заработать немного денег на карманные расходы. За первый год торговли в интернете она заработала 467 долларов. Затем девушка начала продавать не только свои вещи, но и перепродавать ненужную одежду других людей.

За пять лет Морвуд удалось заработать 23,6 тысячи долларов. Этих денег хватило на оплату ее свадьбы в Калифорнии на 120 гостей. Торжество обошлось паре в 17 тысяч долларов.

«Все, что я зарабатываю сейчас, мы с мужем тратим на аренду жилья и даже на развлечения, такие как отпуск»,

— сказала девушка и добавила, что многие люди даже не подозревают, сколько денег они могут заработать на ставших ненужными вещами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудник банка устал от переработок, уволился и создал успешный бизнес по продаже растений, который приносит ему миллион фунтов стерлингов в год. Мужчина вспоминал, что ему часто приходилось оставаться в офисе до утра, потом брать такси до дома, переодеваться и снова возвращаться на работу.

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