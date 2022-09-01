Девушка продала ненужную одежду и оплатила свадьбу мечты

В США девушка продала ненужную одежду и заработала 23 тысячи долларов на свадьбу мечты. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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23-летняя Кейси Морвуд рассказала, что впервые решила продать старую одежду перед поступлением в колледж, чтобы заработать немного денег на карманные расходы. За первый год торговли в интернете она заработала 467 долларов. Затем девушка начала продавать не только свои вещи, но и перепродавать ненужную одежду других людей.

За пять лет Морвуд удалось заработать 23,6 тысячи долларов. Этих денег хватило на оплату ее свадьбы в Калифорнии на 120 гостей. Торжество обошлось паре в 17 тысяч долларов.

«Все, что я зарабатываю сейчас, мы с мужем тратим на аренду жилья и даже на развлечения, такие как отпуск»,

— сказала девушка и добавила, что многие люди даже не подозревают, сколько денег они могут заработать на ставших ненужными вещами.