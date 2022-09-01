Трагедия в школе Беслана: как это было

Первого сентября 2004 года ученики бесланской школы №1 отправились на праздничную линейку, многих пришли поддержать родители и младшие братья и сестры. Никто не знал, что именно эту школу выберут для атаки террористы. Что произошло в Беслане — в материале «Рамблера».

Подготовка теракта в Беслане

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Сейчас невозможно точно сказать, почему боевики выбрали именно эту школу. По одной из версий, все дело в том, здесь учились дети местной элиты. Также было предположение, что террористы изначально планировали выбрать школу в более крупном городе, но организовать теракт там было сложнее.

Известно, что боевики приехали со стороны селения Хурикау, расположенного в 30 километрах от ингушской границы. Сюда они добирались по проселочным дорогам, чтобы избежать встречи с милицией. За час до нападения на школу террористы схватили местного участкового и отобрали у него документы и оружие, потом сняли с одной из осетинских машин номера, повесили на свою и по объездной дороге направились в сторону Беслана.

Оружие боевики привезли в отдельной машине, которая сразу же уехала. Но была также версия, что часть оружия они спрятали под полом в спортзале, когда летом делали там ремонт под видом рабочих. Но официального подтверждения эта версия не получила. Накануне линейки школу проверяли милиционеры, но ничего подозрительного не нашли.

Захват школы

Утром, первого сентября, когда началась торжественная линейка, к школе подъехал крытый тентом грузовик, из которого выскочили 32 вооруженных боевика и сразу же открыли огонь. Стреляли поверх голов, но уже тогда появились первые раненные и убитые.

Всех, кто там находился — детей, учителей, родителей — всего более тысячи человек, согнали в спортивный зал. По воспоминаниям выживших заложников, террористам понадобилось около десяти минут, чтобы заминировать спортзал. Взрывные устройства были повсюду: в баскетбольных корзинах, под потолком, на стенах и посередине зала — они были объединены в сеть. А в центре зала было установлено взрывное устройство, управлявшееся с кнопки, которую террористы держали по очереди или ставили на нее стопку книг.

Сначала полагали, что в зале находятся около трехсот человек, но позже подтвердилась информация, что заложников более тысячи. Почти всех мужчин боевики расстреляли сразу же, после того как они с их помощью забаррикадировали спортзал и заминировали школу. Их тела они сбросили под окна. В числе террористов были женщины-смертницы с поясами шахидов, начиненными взрывчаткой.

Переговоры с террористами

Бандиты не сразу выдвинули свои требования. Поначалу они только обстреливали окрестности школы так, что к ней вообще нельзя было подобраться. По тревоге были подняты бойцы подразделений «Альфа» и «Вымпел», территорию вокруг школы оцепили, рядом находились ОМОН, СОБР, подразделения внутренних войск, милиция, армейские подразделения, поблизости также дежурили бригады скорой помощи.

Через несколько часов они отправили одного заложника с запиской «Ждите», позже объявили, что хотят видеть президента республики Северная Осетия Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и детского врача Леонида Рошаля.

Основные требования террористов заключались в следующем:

освободить боевиков, которые напали на Назрань ночью 22 июня,

вывести федеральные войска из Чечни,

предоставить Чечне независимость.

После переговоров с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым террористы отпустили женщин с грудными детьми. Остальных все так же держали в спортзале, откуда не выпускали даже в туалет, нельзя было пить, есть. Дети ухитрялись есть цветы, но больше всего людей мучила жажда. Некоторые отваживались пить собственную мочу. На третий день бандиты разрешили забрать тела убитых, которые к тому моменту уже начали разлагаться.

Штурм школы в Беслане

Штурм начался внезапно — 3 сентября. Когда к зданию школы с разрешения боевиков подъехали сотрудники МЧС, чтобы забрать тела расстрелянных, в спортзале сработали два взрывных устройства. Предполагается, что случайно. От взрывов погибли люди, выжившие устремились в пролом в стене и к выбитым окнам, бандиты открыли веерный огонь, стараясь убить как можно больше. Часть заложников они вывели в столовую и кабинеты, находившиеся недалеко от спортзала.

К зданию школы прибыли сотрудники спецподразделений, они старались подавить огневые точки боевиков и прикрыть при этом бежавших людей. Бои продолжались до позднего вечера, одновременно велась эвакуация выживших.

Всего погибли 334 человека: 186 детей, 135 взрослых, 10 сотрудников подразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России, два сотрудника МЧС РФ и житель Беслана, который также спасал заложников. Ранено было 810 человек, в их числе и заложники, сотрудники силовых ведомств, и местные жители.

Из 32 боевиков, захвативших школу, выжить смог только один. Он был обвинен в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — всего восемь статей Уголовного кодекса РФ. Суд его признал виновным и назначил пожизненное наказание.

После трагедии

Следующие дни после трагедии — 6-7 сентября — были объявлены траурными. С 2005 года в России 3 сентября стал днем солидарности в борьбе с терроризмом. А в Северной Осетии учебный год начинается на три дня позже, с первого по третье сентября в республике вспоминают погибших в те страшные дни.

Разрушенную школу превратили в мемориальный комплекс, ее не стали восстанавливать, а законсервировали в том виде, каком она осталась после атаки террористов. Вокруг спортзала были возведены золотые металлические опоры, верх которых напоминает венок.

Большинство жертв похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов».