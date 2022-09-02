Что Хрущев сделал с завещанием Сталина

В марте 1953 года не стало «вождя народов» Иосифа Сталина. Одна из главных загадок тех дней связана с так называемой черной тетрадью, в которой, как полагает ряд исследователей, содержалось чуть ли не политическое завещание советского лидера. Таинственным образом она пропадает вместе со смертью хозяина. Куда исчезла загадочная тетрадь?

Фото: Источник Русская семерка Источник Русская семерка

Заметки о соратниках

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Сталин умер 5 марта в 21:50 от кровоизлияния в мозг. За пару часов до этого соратники "вождя народов" распределили государственные и партийные посты. Привилегированное положение занял "триумвират": Георгий Маленков возглавил Совет министров, Никита Хрущев - Компартию, а Лаврентий Берия сосредоточил в своих руках власть над органами внутренних дел и спецслужбами.

Серьезной головной болью тех дней для окружения Сталина, утверждают историки, было наличие у "вождя народов" так называемой черной тетради. Точного ее содержания не знает никто. Предположительно, что в ней были секретные записки о соратниках советского лидера, причем весьма нелестного характера.

По мнению историка, автора книги "Как убивали Сталина" Николая Добрюхи, вождь готовился в очередной раз перетасовать колоду карт своего окружения. Фактически намечалась новая большая чистка. Под ее каток могли попасть и члены "старой гвардии", включая Берию, Хрущева и Маленкова.

Операция "Антипреемник"

Не исключено, что планы вождя для соратников секретом не были. Вместо "стариков" Сталин якобы собирался выдвинуть в руководство страны новые кадры. В свои планы он посвящал лишь таинственную черную тетрадь.

Разговоры о преемнике начались после войны, отмечает историк Юрий Емельянов. Окружение советского лидера на намерения вождя реагировало крайне нервно. Вокруг тех, на кого он обращает внимание, начинают возникать заговоры и интриги.

Одной из первых жертв разгоравшейся борьбы за власть стал заместитель главы Совмина Николай Вознесенский. Затем был расстрелян первый секретарь Ленинградского обкома партии Алексей Кузнецов.

Все они были отправлены на тот свет в рамках "Ленинградского дела" - серии судебных процессов, формальным поводом к которым стало проведение в северной столице несанкционированной "сверху" ярмарки по продаже залежавшихся товаров.

Ходили разговоры, что Сталин собирался доверить правительство бывшему руководителю всесоюзного партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. В его пользу играло хорошее образование и прекрасные организаторские способности. В черной тетради "вождь народов" мог оставить записку о назначении талантливого управленца на пост главы правительства. "Триумвират" такое положение дел не устраивало.

Афера Берии?

Особенно неблагоприятной складывалась ситуация для Берии. По мнению генерал-полковника, доктора исторических наук Дмитрия Волкогонова, отношение Сталина к своему "грузинскому товарищу" после войны заметно ухудшилось. Берия опасался, что в черной тетради ему уготована незавидная судьба.

Неслучайно Лаврентий Павлович оказался первым, кто вошел в спальню Сталина, когда вождь уже находился в агонии. Это произошло в ночь с 3 на 4 марта. Историк Валерий Малеванный утверждает, что Берия забрал себе много личных бумаг умирающего "хозяина", в том числе черную тетрадь.

После его ареста спустя несколько месяцев компетентные органы очень интересовались судьбой тетради. Сын Берии Серго вспоминал, что их с матерью долго допрашивали. Но о судьбе таинственных рукописей они не знали.

Под крылом госбезопасности

Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов полагает, что тетрадь попала в руки первого главы КГБ Ивана Серова, который арестовывал Берию. Записи он предусмотрительно оставил себе.

Исследователь полагает, что в тетради были компрометирующие Хрущева записи, поэтому Никита Сергеевич был вынужден считаться с главой спецслужб. Удобный повод для расправы с ним предоставился в 1963 году в связи с предательством полковника ГРУ Олега Пеньковского.

Серов был с позором изгнан из спецслужб и был вынужден "откупиться" от дальнейших неприятностей черной тетрадью. С этого момента она оказалась у Хрущева.

Оставить нельзя, уничтожить

Никита Сергеевич поспешил уничтожить попавший к нему "опасный актив", считает историк Геннадий Соколов. По его мнению, если бы черная тетрадь уцелела, то давно была бы издана. Для современных политиков написанное в ней вряд ли представляет опасность.