День 2 сентября в истории

День российской гвардии.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Установлен указом Президента РФ от 22 декабря 2000 года.

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Российская Императорская гвардия была сформирована по указу Петра I из Преображенского и Семеновского полков в 1700 году. Более двух веков гвардейские части одерживали победы в различных военных конфликтах, принося славу русскому оружию. В 1918 году гвардейские полки были распущены.

Днем рождения советской гвардии считается 18 сентября 1941 года, когда приказом народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина «за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство» 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковым дивизиям было присвоено звание гвардейских.

День патрульно-постовой службы полиции МВД России.

Установлен в 2002 году приказом министра МВД РФ.

2 сентября 1923 года был опубликован приказ Центрального административного управления НКВД г. Москвы «Инструкция постовому милиционеру», в которой были закреплены его права и обязанности. Через три года патрульно-постовые службы были созданы почти в каждом городе. Их отличительными знаками были белая форма с нагрудным жетоном и милицейский жезл.

26 лет назад (1996) состоялась последняя в России смертная казнь.

Россия в 1996 году вошла в Совет Европы и подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Протокол №6 к этому документу запрещает применять смертную казнь в мирное время. В апреле 1997 года наша страна подписала Протокол №6, однако он до сих пор не ратифицирован российским парламентом. Несмотря на это, согласно Венской конвенции, государство, подписавшее, но не ратифицировавшее любой международный договор, обязано соблюдать эти договоры вплоть до их ратификации.

2 сентября 1996 года последний смертный приговор был приведен в исполнение. Имя казненного официально не оглашалось.

Смертная казнь в нашей стране законодательно еще не отменена, но с 1996 года действует мораторий на применение этой высшей меры наказания преступников. Ее альтернативой является пожизненное заключение.

82 года назад (1940) был введен почётный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда».

Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР. Позднее для маршалов отдельных родов войск была введена ещё и так называемая «малая» Маршальская Звезда.

«Маршальская Звезда» представляла собой пятиконечную звезду из золота и платины с бриллиантами. Она была предназначена для ношения при парадной форме на шее (под воротником мундира, а с 1955 г. — на узле галстука). «Большая» и «малая» звёзды различались размерами и наличием бриллиантов между лучами. До упразднения в 1997 году было изготовлено около 200 таких звёзд.

104 года назад (1918) был создан Революционный военный совет Советской республики.

Он был образован на основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 года о превращении Советской республики в военный лагерь. Это был высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым его председателем был назначен Лев Троцкий.

Члены Реввоенсовета утверждались Совнаркомом. Их количество было непостоянным и составляло, не считая председателя, его заместителей и Главкома, от 2 до 13 человек.

В 1934 года постановлением ЦИК и СНК СССР Реввоенсовет был упразднен.

204 года назад (1818) был основан «Гознак».

В связи с большим распространением в России в годы Отечественной войны 1812 года фальшивых денег император Александр I подписал указ «Об учреждении Экспедиции заготовления государственных бумаг». Она стала первым отечественным специальным предприятием, которое выпускало бумажные деньги, облигации, гербовую бумагу и другую защищенную продукцию.

В Экспедиции печатались не только российские банкноты, но и деньги для Царства Польского, великого княжества Финляндского, платежные марки для Российско-Американской кампании.

В 1919 году Экспедиция заготовления государственных бумаг была преобразована в Управление фабрик заготовления государственных бумаг или сокращенно Гознак.

Сегодня в АО «Гознак» входят восемь предприятий — филиалов: Московская печатная фабрика, Пермская печатная фабрика, Московская типография Гознака, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика, Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор и Научно-исследовательский институт. Здесь производятся не только банкноты, разменные и памятные монеты, а также паспорта, акцизные марки, ордена и медали, GSM-карты и телефонные карты; банковские пластиковые карты и др.

Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 5 миллиардов монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок и др.

1111 лет назад (911) был заключен один из первых дипломатических актов Древней Руси — русско-византийский договор.

Документ был подписан после успешного похода дружины князя Олега на Византию. Он устанавливал дружественные отношения между двумя государствами, а также определял порядок выкупа пленных и наказания за уголовные преступления, совершённые греческими и русскими купцами в Византии. Кроме того, согласно договору, русские купцы получали право жить в Константинополе до полгода за счёт казны империи. Им также предоставлялось право беспошлинной торговли в Византии.

Договор был составлен на греческом и старославянском языках. К сожалению, оригиналы документов были утеряны. Договор 911 года сохранился лишь в составе «Повести временных лет».

32 года назад (1990) вступила в силу Конвенция ООН о правах ребенка.

Этот первый и основной международный документ, в котором права детей рассматриваются на уровне международного права, был принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию подписало 61 государство, 13 июля 1990 года она была ратифицирована в СССР.

228 лет назад (1794) на месте турецкой крепости Хаджибей началось строительство Одессы.

Первое упоминание о небольшом поселении Хаджибей на берегу Черного моря встречается в документах XV века. В 1760-х годах турки возвели здесь небольшую крепость, которая была взята штурмом русским отрядом под руководством генерал-майора Осипа Дерибаса в сентябре 1789 года во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В 1791 году, после подписания Ясского мира, Хаджибей окончательно отошёл к Российской империи.

Вскоре было решено построить на Чёрном море порт и город. Рассматривались три варианта: Очаков, Кинбурн и Хаджибей. В пользу последнего послужили: возможность круглогодичной навигации, отсутствие сильных течений, а также хороший рейд в заливе и благоприятные грунты для якорной стоянки. В мае 1794 года императрица Екатерина II распорядилась на месте турецкой крепости начать возводить новый портовый город. Руководство строительством возложили на Осипа Дерибаса и инженера Франца Деволана. 2 сентября 1794 года после молебна и освящения строительных площадок были забиты первые сваи в основание города. Первоначально он носил название Хаджибей, а в 1795 году по велению императрицы Екатерины II город-порт был переименован в Одессу.

356 лет назад (1666) начался Великий Лондонский пожар.

Возгорание произошло из-за свечки, оставленной на ночь в пекарне Томаса Фарринера на улице Паддинг-лейн около Лондонского моста. Огонь, бушевавший четыре дня, уничтожил более 13 тысяч домов, свыше 80 церквей (включая Собор святого Павла) и оставил без крова около 70 тысяч человек. Погибли 16 человек.