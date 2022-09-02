Завтра может быть порча: приметы на 3 сентября

Завтра, 3 сентября, — Василиса Льняница. В народных представлениях Василиса соединилась с доброй силой или духом полей, который оберегает лён, потому её так и называли Василиса Льняница.

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Приметы дня:

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Южный ветер – к теплу, восточный – к вёдру, западный – к дождю, северный – к стуже.Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно.Если день ясный, то нужно ожидать, что еще 4 недели будет хорошая погода.При заходе солнца небо затягивается облаками с севера – к ветрам.Чужих советов слушать 3 сентября – плохая примета, они неверными окажутся.

Что можно делать: В этот день было принято убирать лён и заниматься его заготовкой. К этому времени нужно собрать все яблоки с деревьев. По приметам, если этого не сделать, на будущий год яблоня даст мало плодов.

Хороший день для поездок, дальней дороги, путешествий. Льняная одежда сегодня считается счастливой. Её надевали просто так, на важные дела, работу, встречу, для проведения обрядов и ритуалов. Если во время завтрака употреблялись яйца, скорлупу следует измельчить, после чего посыпать углы дома — в жилище будет царить мир, добро и взаимопонимание. Сон в ночь на 3 августа является хоть и вещим, но предвещает мелкие и незначительные события. Такой сон может сбыться уже сегодня.

Что нельзя делать: Нельзя слушать чужие советы. Считается, что в этот день они окажутся неверными и принесут только проблемы и неурядицы. Потому стоит доверять только своей интуиции и разуму. Не рекомендуется ходить в гости и принимать гостей. В противном случае в семье могут начаться ссоры. Нельзя сорить деньгами, покупать то, что не было запланировано. Если распланировать свой или семейный бюджет, а также экономно относиться к покупкам, в деньгах будет прибыль и благополучие. Сегодня нельзя поднимать с земли чужие сережки — на них может быть порча. Не стоит стричь волосы, делать причёску, заплетать косы. Для их здоровья лучше оставить волосы в покое, распустить и расчесать, не использовать заколки.