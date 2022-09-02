Мужчина выиграл в лотерею 19,6 миллиона рублей благодаря номеру дома

Мужчина из штата Мэриленд, США, использовал номер дома для участия в лотерее и выиграл состояние. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash Giorgio Trovato / Unsplash

57-летний американец рассказал, что сорвал джекпот благодаря дому, который заметил во время прогулки со своим другом. Адрес здания, выставленного на продажу, полностью совпадал с домом его друга. «Я точно знал, что должен использовать эти цифры», — вспоминает мужчина.

Он купил несколько лотерейных билетов 27 августа, указав цифры 1,0,9,1,1. Спустя несколько дней американец обнаружил, что выиграл в общей сложности 325 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). Мужчина решить разделить победу со своим другом и отдал ему 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).

«Я подумал, что это шутка, пока он не вручил мне один из билетов», — рассказывает друг победителя.

Мужчины сказали, что планируют потратить деньги на оплату счетов, отпуск, а оставшуюся сумму отложить на будущее.