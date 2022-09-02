Что удивляет русских в супермаркетах США

Многое о супермаркетах в США мы знаем из фильмов и сериалов, но на самом деле многие вещи не показывают в кино. Так, например, в некоторых магазинах стоят специальные люди, которые приветствуют покупателей и располагают их к покупкам широкой улыбкой. Об этом человеке и о других особенностях американских супермаркетов — в материале “Рамблера”.

Фото: Walmart Walmart

Приветствие

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На пороге крупных супермаркетов покупателей встречает специальный улыбчивый человек. В США есть даже такая профессия greeter (англ. — приветствующий). Он стоит на входе и улыбается всем покупателям, помогает им с вопросами и рассказывает об акциях, которые действуют в данном супермаркете. У него также можно взять купоны — скидки на определенные продукты.

Маркетологи в США верят, что покупательской активности способствует хорошее настроение. Именно поэтому нужны люди, которые будут задавать хороший тон походу в магазин. Покупатель будет больше приобретать, и потом еще не раз вернется именно в эту сеть супермаркетов.

Овощи и фрукты поштучно

Если в российских супермаркетах овощи и фрукты продают по весу, то в магазинах в США вы увидите цену за одну штуку товара. Как правило, огурцы или помидоры там одинакового размера, а вес может быть разным незначительно. Однако большинство американцев все-таки стараются сэкономить и выбирают те плоды, которые хоть немного крупнее.

Также в США очень популярно продавать овощи и фрукты нарезанными на кусочки. Их удобно покупать и брать с собой на учебу или на работу. Ценник за нарезанные фрукты значительно выше, но зато не нужно переживать за упаковку и их сохранность.

Букеты

В супермаркетах у касс продаются букеты, в некоторых они представлены прямо в вендинговых автоматах. Букеты стоят упакованными в специальных холодильниках, поэтому любой желающий может пробить их вместе с продуктами. Цветы преимущественно свежие и пользуются популярностью в больших городах, так как в маленьких хозяйки предпочитают выращивать цветы самостоятельно, и в качестве презента получают их в горшочках.

Огромные упаковки