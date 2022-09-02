5 советских задач, с которыми справляются единицы

Неспроста многие убеждены в том, что образование в СССР было в разы лучше, чем образование в современной России. Многие задачи, с которыми справлялись советские школьники, сейчас даже для взрослых людей выглядят непосильными.

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"Рамблер" выбрал несколько советских задач на логику. Проверьте, сможете ли вы решить их! Ответы ищите в конце материала.

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Варка яиц

Как проще всего отмерить 15 минут, необходимые для варки яиц, имея под рукой семи- и одиннадцатиминутные песочные часы?

Супруги

— Сколько лет Иванову?

— Давайте сообразим. 18 лет назад, в год своей женитьбы, он был, я помню, ровно втрое старше своей жены.

— Позвольте, насколько мне известно, он теперь как раз вдвое старше своей жены. Это другая жена?

— Та же. И потому нетрудно установить, сколько сейчас лет Иванову и его жене.

Сколько же лет супругам?

Садовник

Как-то раз хозяин поручил садовнику посадить 10 деревьев. При этом он потребовал разместить их таким образом, чтобы получилось 5 рядов и в каждом ряду по 4 дерева. Только благодаря помощи странствующего мудреца садовнику удалось выполнить распоряжение хозяина.

А как бы вы разместили деревья?

Семья

Нанимая нового работника, спросили, большая ли у него семья, тот ответил:

— У меня братьев и сестёр поровну, но вот у моей сестры братьев вдвое больше, чем сестёр.

Никто так и не смог подсчитать, сколько детей в семье нового работника. А как вы думаете?

Кофейники

Есть 2 кофейника одинаковой ширины: один высокий, другой низкий. Какой из них вместительнее?

Ответы

1. Положив яйцо в воду, пустите одновременно семи- и одиннадцатиминутые часы. По истечении 7 минут переверните семиминутные часы в первый, а по истечении 11 минут (когда весь песок из верхней половины одиннадцатиминутных часов пересыплется в нижнюю половину) — во второй раз. Песок перестанет пересыпаться из верхней половины семиминутных часов в нижнюю к концу пятнадцатой минуты.

2. Если жене теперь х лет, то мужу — 2х. 18 лет назад каждому их них было на 18 лет меньше: мужу — (2х 18), жене — (х 18). При этом известно, что муж тогда был старше жены: 3(х 18) = 2х 18. Решим уравнение: 3х 54 = 2х — 18. 3х 2х = 54 18. х = 36. 2х = 72. Жене теперь 36, мужу — 72.

3. Садовник должен был разместить посадку в форме пятилучевой звезды. При этом деревья следовало сажать в точках пересечения линий звезды.

4. В семье работника семеро детей. Четверо из них мальчики и трое — девочки. Поэтому у каждого мальчика по 3 брата и по 3 сестры, а у каждой девочки по 4 брата и по 2 сестры.