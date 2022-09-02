Как в России появилась гвардия

Среди всех вооруженных формирований особое место всегда отводилось гвардии. Она считается отборной, самой профессиональной и боеспособной частью армии.

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Свое высокое положения не раз доказала в бою на протяжении всей своей истории. Попасть на службу в гвардию всегда невероятно почетно, а 2 сентября в России отмечается День гвардии.

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Эту дату в качестве праздника установил Президент России Владимир Путин еще в 2000 году в честь 300-летия образования первых гвардейских полков в стране. Менялись формы правления, идеология, но во все времена оставалась гвардия, хотя и она тоже трансформировалась вместе со всей страной.

Само слово «гвардия» в переводе с итальянского означает – «стража». Оно имеет древнегерманские корни – у франков было слово warda, означавшее «стеречь». Оттуда возможно попало в латынь, поскольку имеется во всех романских языках. Но саму римскую гвардию называли преторианцами.

В Средние века североитальянские ополченцы уже назывались гвардией, а с XV века во Франции появилась королевская гвардия, в обязанности которой входило охрана монарха, в том числе и на поле боя – а для этого нужны были самые искусные воины. Вначале была сформирована Шотландская гвардия, а затем появились и знаменитые мушкетеры.

Российская гвардия началась с потехи. В 1683 году для забав уже венчанного на царство, но еще очень юного, 11 лет, Петра создали потешные полки, поскольку тот увлекался военным искусством. Под №1 в него записали царского конюха Сергея Бухвостова – он и считается теперь первым русским гвардейцем.

Но государь рос, а с ним росли выучка и значение потешных. В 1693 году они уже входят в полноценное воинское формирование – 3-й Московский выборный полк, который состоял из Преображенского и Семеновского полков. Выборный – означает, что туда отбирали не голосованием, как могут подумать сейчас, а самых лучших. Получается – отборный. Командовал им Автоном Головин, его можно считать первым гвардейским командиром.

Но собственно гвардией эти два знаменитых полка станут только в 1700 году и получат наименование «лейб-гвардии». То есть состоящие при персоне царя. Однако их функцию ни в коем случае нельзя отождествлять с телохранителями – это были именно военные, причем высококвалифицированные. Настолько, что введение в бой гвардии впоследствии не раз решало исход битвы.

Затем в Российской империи появятся и другие гвардейские полки. Любопытно, что в них отбирали, в том числе, и по внешним признакам. Связано это было с тем, что гвардия выполняла и представительские, парадные и церемониальные, функции, а значит должна была выглядеть безупречно. Хотя некоторые моменты представляются перфекционистскими.

Так, например в Преображенский полк отбирали самых высоких и русоволосых, в Семеновский – исключительно блондинов, в появившийся несколько позже Измайловский – брюнетов. Рыжим тоже местечко досталось – они служили в Кирасирском Его Величества полку. Кстати, на рыжих же лошадях. Существовал еще Кавалергардский полк с блондинами на гнедых лошадях и Гвардейский морской экипаж, сформированный тоже еще Петром I в 1710 году.

Авторитет гвардии был настолько высок, что в сознании обывателя закрепилось ее исключительное значение. Поэтому даже после революции 1917 года вооруженные силы советской власти также стали именоваться Красной гвардией, их противники назвали себя Белой гвардией.

После преобразования Красной гвардии в Красную армию в стране формально гвардии не было. Но элитные части, которые несли ее функцию, продолжали существовать. Приказом верховного главнокомандующего № 308 от 18 сентября 1941 года гвардия вновь возвращается в армию. Но уже не в качестве специального воинского формирования, а как почетное наименование.

Гвардейскими становились соединения и части, которые проявили особые мужество и героизм в борьбе с фашистами. Первыми звание гвардейского, еще в июле 1941 года, до приказа №308, получили три дивизии народного ополчения, по всей видимости по аналогии с Красной гвардией. Но из регулярных частей первым 4 августа 1941 года стал минометный полк им. Народного комиссариата общего машиностроения. Это те самые знаменитые «катюши», с тех пор все части этих реактивных минометов сразу же становились гвардейскими.

После Великой Отечественной войны присвоение звания гвардейских не производилось, но был принцип преемственности – если воинская часть расформировывалась, то новая, куда входили ее служащие также становилась гвардейской. Так появились гвардейские ракетные части, которые были созданы на базе артиллерийских.