Джексон, Монро и другие: самые загадочные смерти знаменитостей

Они живут ярко, оставляют след в тысячах сердце, а некоторые из них уходят из жизни так загадочно, что об этом говорят десятилетиями.

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Когда умирает артист или другая знаменитая личность, об этом сразу сообщают СМИ, поклонники и журналисты обсуждают, как жила и умерла та или иная звезда. А если обстоятельства трагедии кажутся странными, то вокруг нее тут же появляется множество теорий заговора. С момента смерти некоторых звезд прошли десятилетия, а слухи об обстоятельствах их кончины не утихают до сих пор.

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Натали Вуд

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Наталья Захаренко родилась в Сан-Франциско в семье русско-украинских эмигрантов, позже, начав сниматься в кино, она сменила фамилию на Вуд, чтобы быстрее запомниться публике. Яркая внешность и талант помогли актрисе добиться серьезных успехов: она получила «Оскар» и три раза становилась лауреатом премии «Золотой глобус». Но жизнь артистки оборвалась неожиданно и очень загадочно: в 1981 году Натали с мужем и двумя друзьями отправилась в плавание на яхте. На берег вернулись лишь трое мужчин, а тело Натали нашли в воде через несколько дней. Тогда все находившиеся на борту уверяли, что актриса рано отправилась спать, а утром ее уже не было в каюте. Но через 30 лет капитан судна неожиданно заявил, что видел в ночь пропажи Вуд ее ссору с мужем и еще одним мужчиной. После его показаний расследование дело было возобновлено, но муж актрисы так и остался на свободе.

Майкл Джексон

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Биография поп-короля полна загадок и тайн. Делал ли он пластическую операцию? Почему лишился носа? Что происходило в его поместье? Но главной тайной Майкла остались обстоятельства его смерти, о них снято не мало фильмов, а поклонники разработали десятки теорий заговора. В 2009 году сердце Джексона, который готовился к новому мировому турне, внезапно остановилось: по официальной версии, Майкл принял слишком большую дозу снотворного. Врача, который назначил неправильную схему лечения, арестовали. Но поклонники уверены, что артист лишь сымитировал свою смерть, чтобы избежать преследования из-за долгов — от него требовали 400 миллионов долларов. Кроме того, говорили, что Джексон устал от публичности. Сторонники этих теорий находят множество подтверждений: фото человека, выходящего из скорой помощи, на которой перевозили Майкла, странные похороны. Видео с камер наблюдения, которые могли бы все объяснить, исчезли в нужный момент. Особняк музыканта был обеспечен сильной системой безопасности: камеры установлены и в доме, и на улице, но по трагической «случайности» записи от 25 июня были стерты. На свидетельстве о смерти врач отказался ставить свою подпись, а ДНК-экспертизу не захотела проводить семья.

Бриттани Мерфи

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Яркая актриса молодежных комедий не могла похвастаться особенными успехами в Голливуде, но после ее смерти о Бриттани заговорил весь мир. Никто не понимал, как за несколько дней могла буквально растаять молодая, совершенно здоровая женщина, которая планировала в том же году стать матерью. В смерти актрисы многие считают виновным … дом, где она жила. Мерфи и ее муж купили особняк незадолго до трагедии, и Бриттани его ненавидела. Она признавалась, что хорошо чувствует себя лишь в ванной. Незадолго до трагедии Бриттани стала жаловаться на головные боли, а вечером за несколько часов до смерти сказала матери, что ей тяжело дышать. Актриса приняла лекарства и легла в кровать, через два часа она снова позвала близких, уже задыхаясь. Скорая не успела приехать к Мерфи: девушка умерла. Официальной причиной стала пневмония, но разве она могла развиться за 3-4 часа? Далее обстоятельства дела стали еще более странными: через год от похожих симптомов в том же доме скончался муж Бриттани. Отец звезды говорил, что независимая экспертиза обнаружила в волосах актрисы более 10 токсинов. Но суд отказался принимать его слова во внимание. Поклонники считают, что дом, где жила пара, был отравлен, но владельцы участка смогли заплатить суду, чтобы дело Мерфи и ее супруга закрыли.

Мэрил Монро

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Пожалуй, смерть этой блондинки окутана самым большим количеством тайн. По официальной версии, Монро покончила с собой, но есть множество теорий, опровергающих это. Усомниться в том, что актриса сама приняла целую гору снотворного, действительно очень легко