Сон в ночь со 2 на 3 сентября: толкование по лунному календарю

7-е лунные сутки. Начались они 2 сентября в 13:08, а завершатся 3 сентября в 14:28.

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Сны, увиденные в ночь 7-х лунных суток, будут важны не сами по себе. Их главная ценность будет заключаться в словах - именно через них подсознание попытается донести что-то до нас. Поэтому все, что вы услышите в эту ночь, запишите после пробуждения. В течение 7-х лунных суток нужно будет обращать внимание на слова окружающих - они помогут вам совершить какое-то открытие.

Правда, в эту ночь могут сниться определенные образы, которые и без слов будут трактоваться совершенно определенно. Так, например, если вы увидите бойцовскую собаку или змею (словом, того, кто может напасть на человека), это скажет о том, что вам нужно внимательно отнестись к событиям, происходящим с вами прямо сейчас, и к своему окружению. Скорее всего, вы готовитесь совершить ошибку (с чьей-то помощью).

Если в ночь с пятницы на субботу вам явится молчаливый странник, это сигнал: в ближайшее время вам необходимо будет проявить внимательность и благородство. Возможно, ваша помощь нужна кому-то из близких. Не жалейте сил, времени и эмоций.