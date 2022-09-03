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44 минуты назад

Будоражащие последние слова преступников перед казнью

Мира Маркина

Сложно представить, что чувствует преступник находясь на смертном одре за минуту до гибели. Однако последние слова некоторых из них были задокументированы. В них много пугающего, а вот раскаяния почти нет. Подробнее – в материале "Рамблера".

Будоражащие последние слова преступников перед казнью
Фото: unsplashunsplash

Карла Файер Такер Браун

Эта американка планировала совершить ограбление со своим сообщником, но все пошло не по плану. В результате Карла при помощи кирки убила двух соседей. Несмотря на свою миловидную внешность девушка вселяла ужас в американцев, ведь она говорила, что получала оргазм с каждым ударом, который наносила жертве. В конце концов, ее приговорили к смертельной инъекции. Последними словами Карлы были:

"Я собираюсь встретиться с Иисусом… Я очень люблю вас всех. Я увижу вас там… Буду ждать вас".

Джеймс Аллен Ред Дог

Мужчина был серийным убийцей и грабителем. В 1993 году его казнили по собственному желанию за убийство Хью Пеннигтона. Незадолго до смерти он произнес фразу:

"Я возвращаюсь домой, детка".

Ред Дога обвиняли по меньшей мере в пяти убийствах.

Том Кетчум

Кетчум, также известный как Черный Джек, орудовал еще в XIX веке, а к казни был приговорен в 1901 году. Считается, что Кетчум убил уйму людей, но в итоге попал на виселицу за ограбление поезда. Вот, что он сказал перед смертью:

"Я буду в аду, парни, еще до того, как вы начнете завтракать. Да начнется жатва!".

Питер Кюртен

Пожалуй, самый кровожадный преступник в этой подборке. Кюртена также называли Дюссельдорфским Вампиром. И неспроста: он убил от 9 до 60 взрослых и детей. Некоторые жертвы также подверглись изнасилованию. Вампиром Кюртена прозвали потому, что он пил кровь нескольких убитых. Кюртена отправили на гильотину в 1931 году. Напоследок он произнес:

"После того как моя голова отделится от тела, смогу ли я слышать, по крайней мере, тот звук, с которым фонтан моей крови брызнет из шеи? Это было бы самое приятное удовольствие".

Истории,Джеймс Аллен,Иисус Христос,
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