Будоражащие последние слова преступников перед казнью

Сложно представить, что чувствует преступник находясь на смертном одре за минуту до гибели. Однако последние слова некоторых из них были задокументированы. В них много пугающего, а вот раскаяния почти нет. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Карла Файер Такер Браун

Эта американка планировала совершить ограбление со своим сообщником, но все пошло не по плану. В результате Карла при помощи кирки убила двух соседей. Несмотря на свою миловидную внешность девушка вселяла ужас в американцев, ведь она говорила, что получала оргазм с каждым ударом, который наносила жертве. В конце концов, ее приговорили к смертельной инъекции. Последними словами Карлы были:

"Я собираюсь встретиться с Иисусом… Я очень люблю вас всех. Я увижу вас там… Буду ждать вас".

Джеймс Аллен Ред Дог

Мужчина был серийным убийцей и грабителем. В 1993 году его казнили по собственному желанию за убийство Хью Пеннигтона. Незадолго до смерти он произнес фразу:

"Я возвращаюсь домой, детка".

Ред Дога обвиняли по меньшей мере в пяти убийствах.

Том Кетчум

Кетчум, также известный как Черный Джек, орудовал еще в XIX веке, а к казни был приговорен в 1901 году. Считается, что Кетчум убил уйму людей, но в итоге попал на виселицу за ограбление поезда. Вот, что он сказал перед смертью:

"Я буду в аду, парни, еще до того, как вы начнете завтракать. Да начнется жатва!".

Питер Кюртен

Пожалуй, самый кровожадный преступник в этой подборке. Кюртена также называли Дюссельдорфским Вампиром. И неспроста: он убил от 9 до 60 взрослых и детей. Некоторые жертвы также подверглись изнасилованию. Вампиром Кюртена прозвали потому, что он пил кровь нескольких убитых. Кюртена отправили на гильотину в 1931 году. Напоследок он произнес: