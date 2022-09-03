3 отличия современных школ от советских

Россияне, заставшие СССР в осознанном возрасте, делятся на два типа: одни с ностальгией вспоминают времена Советского союза и уверены, что "раньше было лучше", другие же, напротив, указывают на недостатки советской системы и в прошлое вернуться не мечтают.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, со времен СССР сильно изменились школы. Подробнее о том, чем современные учебные заведения отличаются от советских – в материале "Рамблера".

Коммуникация родителей

Раньше родители общались друг с другом и с учителями от силы несколько раз в год – на родительских собраниях. Для неуспевающих учеников это были не лучшие дни, ведь после собраний им чаще всего приходилось выслушивать долгие нотации. Сейчас собрания также проводятся, но помимо них у матерей и отцов появились родительские чаты, где они могут ежедневно обсуждать проблемы и заботы чад. Для кого-то эти чаты становятся отдушиной, но кого-то, напротив, крайне раздражают.

Летние лагеря

Если сейчас детей отправляют в летние лагеря на отдых или хотя бы ради изучения английского языка, то в советские времена все было иначе. В СССР существовали подшефные колхозы или комбинаты. Чем только на занимались там советские школьники: собирали клубнику, заготавливали желуди для свиней, занимались конвейерной работой. Едва ли в таких лагерях удавалось отдохнуть, но то, что общее дело способствовало сплочению коллектива – это наверняка.

Сборы в школу

В СССР все ученики одевались в одну форму и носили одинаковые портфели. Кто-то мог сетовать на невозможность демонстрировать свою индивидуальность, но зато у учеников не возникало ссор на почве того, кто круче выглядит, и все были наравне.