Российские ученые обнаружили останки древнего человека в пещерах Монголии

В карстовых пещерах озера Хубсугул обнаружили останки древнего человека. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета. Озеро Хубсугул находится на севере страны неподалеку от границы с Россией. Целью экспедиции были палеоклиматические исследования, поскольку в них есть множество карбонатных отложений и сталагмитов, которые позволяют заглянуть в прошлое Земли. В ней сохраняется низкая температура, и потому есть возможность наблюдать процесс формирования льда различного типа и генезиса - ледяные сталагмиты и сталактиты, массивы льда, конденсационный лед и многие другие его формы. В одной из пещер присутствует мерзлый грунт с прослойками льда, что позволяет построить хронологическую шкалу его накопления. Кроме того, в пещере были обнаружены останки древнего человека, лежащие почти прямо на поверхности.
"На первом же гроте мы столкнулись со следами деятельности современного человека (Homo sapiens, - Газета.Ru). Для проведения дальнейших изысканий необходимо очистить территорию, оградить входы и установить информационные аншлаги. С руководством Хубсугульского национального парка мы обсудили вопрос охраны пещер и придания им статуса памятников природы, ориентируясь на опыт России в данном направлении", - говорится в сообщении.
Теперь ученые строят планы по изучению этих пещер, как древнего климата, так и человеческих останков. Ранее в Краснодарском крае обнаружили древнеримскую статуэтку Юпитера.