Российские ученые обнаружили останки древнего человека в пещерах Монголии

В карстовых пещерах озера Хубсугул обнаружили останки древнего человека. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета. Озеро Хубсугул находится на севере страны неподалеку от границы с Россией. Целью экспедиции были палеоклиматические исследования, поскольку в них есть множество карбонатных отложений и сталагмитов, которые позволяют заглянуть в прошлое Земли. В ней сохраняется низкая температура, и потому есть возможность наблюдать процесс формирования льда различного типа и генезиса - ледяные сталагмиты и сталактиты, массивы льда, конденсационный лед и многие другие его формы. В одной из пещер присутствует мерзлый грунт с прослойками льда, что позволяет построить хронологическую шкалу его накопления. Кроме того, в пещере были обнаружены останки древнего человека, лежащие почти прямо на поверхности.