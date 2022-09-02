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27 минут назад

Российские ученые обнаружили останки древнего человека в пещерах Монголии

Газета.Ru

В карстовых пещерах озера Хубсугул обнаружили останки древнего человека. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета. Озеро Хубсугул находится на севере страны неподалеку от границы с Россией. Целью экспедиции были палеоклиматические исследования, поскольку в них есть множество карбонатных отложений и сталагмитов, которые позволяют заглянуть в прошлое Земли. В ней сохраняется низкая температура, и потому есть возможность наблюдать процесс формирования льда различного типа и генезиса - ледяные сталагмиты и сталактиты, массивы льда, конденсационный лед и многие другие его формы. В одной из пещер присутствует мерзлый грунт с прослойками льда, что позволяет построить хронологическую шкалу его накопления. Кроме того, в пещере были обнаружены останки древнего человека, лежащие почти прямо на поверхности.

Российские ученые обнаружили останки древнего человека в пещерах Монголии
Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look PressMary Evans Picture Library/Global Look Press

"На первом же гроте мы столкнулись со следами деятельности современного человека (Homo sapiens, - Газета.Ru). Для проведения дальнейших изысканий необходимо очистить территорию, оградить входы и установить информационные аншлаги. С руководством Хубсугульского национального парка мы обсудили вопрос охраны пещер и придания им статуса памятников природы, ориентируясь на опыт России в данном направлении", - говорится в сообщении.

Теперь ученые строят планы по изучению этих пещер, как древнего климата, так и человеческих останков. Ранее в Краснодарском крае обнаружили древнеримскую статуэтку Юпитера.

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