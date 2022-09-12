Почему в СССР красили только края ступенек в подъездах

Советские дома хранят в себе множество тайн и загадок. Одна из них – почему у лестниц в подъездах красили только края ступенек. И нет, причина не в том, что это было своеобразное дизайнерское решение маляров. Существует четыре других куда более логичных версии. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Согласно одной из самых правдоподобных версий, края ступенек красили для того, чтобы скрыть кривизну стен. Чтобы работа шла быстрее, а также для экономии материалов, мастера нередко штукатурили стены "на глаз". Поэтому, чтобы визуально в глаза не бросались недочеты, окрашивали не только стены, но и края ступеней.

Вторая версия гласит – в спешке маляры, покрывая краской перила и стены, нередко пачкали лестницу. Чтобы скрыть пятна и не тратить время на их очистку, ступени также красили, но не целиком для экономии краски.

Если верить третьей версии, ступени не окрашивали целиком, чтобы они не скользили. Крашеные края позволяли облегчить уборку, а за счет того, что бетонная сердцевина оставалась шершавой, можно было избежать падений.