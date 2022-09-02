Диктант Победы 2022: дата акции, регистрация, результаты

Международная акция «Диктант Победы» состоится 3 сентября 2022 года – в день окончания Второй мировой войны. Уже завтра тысячи участников по всему миру смогут пройти проверку своих знаний о событиях Великой Отечественной. Поскольку в этом году мероприятие проводится не только очно, но и онлайн, мы расскажем, как к нему присоединиться из любой точки планеты.

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Диктант Победы 2022: как подготовиться и участвовать в акции

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Что собой представляет «Диктант Победы»? Это исторический диктант о Великой Отечественной войне, на тему ее событий. Каждый участник должен ответить на 25 вопросов. В тесте также встречаются задания, где нужно вставить пропущенные слова или назвать участника того или иного события, вспомнить название памятника, фильма или песни. Диктант, который стартует уже завтра, посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому часть вопросов будет посвящена преступлениям армии Гитлера против мирных советских граждан.

На выполнение всех заданий отведено 45 минут. Организаторы запрещают использование гаджетов, книг или иных источников информации для успешного прохождения теста.

Для участия в диктанте необходимо пройти регистрацию. Это требование касается и тех, кто намерен написать тест очно (ежегодно увеличивается число площадок акции), и «удаленщиков».

В «Диктанте Победы» могут участвовать не только россияне любого возраста, но и иностранцы. Для них задания теста переведены на английский, испанский, французский, китайский языки. В прошлом году в рамках акции «Диктант Победы» было организовано свыше 11 тысяч площадок на территории России и более 100 – за рубежом.

Для регистрации не нужны документы, подтверждающие личность, только номер телефона или адрес действующего электронного ящика. На указанный телефон или e-mail поступит сообщение с кодом. Его следует ввести на сайте в процессе регистрации.

Когда вы получите доступ к личному кабинету, в нем необходимо предоставить следующую информацию:

Имя

Фамилия

Дата рождения

Страна

Населенный пункт

Телефон

Адрес электронной почты

Ссылка на страницу в соцсетях (при желании).

Принять участие в акции в дистанционном режиме можно не только на сайте диктантпобеды.рф, но и в мобильном приложении. Оно доступно для телефонов на платформах IOS и Android.

Конечно, важно не только поучаствовать, но и показать результат. Для этого на официальном сайте «Диктанта Победы» есть специальный раздел с тренировочными тестами и учебными материалами, подготовленными Российским военно-историческим обществом. Искать их нужно в разделе «Тесты».

Результаты акции и преференции

При посещении региональной площадки проведения диктанта все участники получат бланк для ответов, а также индивидуальный идентификационный номер, состоящий из 13 символов. Благодаря ему вы сможете узнать свои результаты, поэтому его необходимо сохранить. Восстановить ИИН невозможно, предупреждают организаторы акции. Результаты очного этапа будут подведены до 31 декабря 2022 года.

Если вы принимаете участие в акции дистанционно, то вам будут доступны результаты теста сразу после его прохождения – в личном кабинете. Там же участник может скачать именной диплом, в котором указывается количество заработанных баллов, а также время, затраченное на диктант.

Есть хорошие новости для участников-абитуриентов. Победители акции имеют право на получение дополнительных баллов при поступлении в вуз. Для этого необходимо правильно ответить на все 25 вопросов теста и до 31 декабря этого года отправить электронную заявку для получения диплома финалиста. Получив в Региональном организационном комитете «Наша Победа» этот документ, будущий студент может предоставить его в приемную комиссию.