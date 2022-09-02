Последняя расстрелянная в СССР

Большая семья Масленко жила в самой обыкновенной коммуналке в центре Киева: отец, мать, шестеро детей. Когда они приехали в украинскую столицу из Тулы, вряд ли кто-то из соседей мог подумать, что рядом с ними поселилась семья монстров.

Фото: ADOBESTOCK, И. Костин/РИА Новости ADOBESTOCK, И. Костин/РИА Новости

Потом свидетели вспоминали, что самой неприятной из них была Тамара - наглая, надменная, жесткая. Отец семейства Антон Масленко казался куда приветливее. Он собственноручно готовил на кухне еду, не забывая угостить соседей.

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В 1976 году на ужин был приглашен пенсионер из комнаты напротив, а через пару недель старичок неожиданно скончался. Годами позже во время суда Масленко-старший признался, что отравил человека только потому, что тот слишком громко включал телевизор. Еще через несколько лет скоропостижно умерла родственница главы семейства. Ее вина заключалась в том, что она ему сделала замечание по поводу лужи в туалете. Несчастную женщину угостили свежеприготовленным пловом, а потом предложили отведать дефицитные в те годы апельсины. Она так и не узнала, что смертельную дозу таллия вкололи туда с помощью шприца...

БЕЗУТЕШНАЯ ВДОВА

Двадцатилетняя Тамара вышла замуж за дальнобойщика. Это была выгодная партия: водители тяжелых фур зарабатывали большие деньги. У новоиспеченного супруга были квартира, машина и многое из того, что считалось предметами материального благополучия. Травить мужа убийца начала почти с первых дней совместной жизни: она понемногу добавляла яд супругу в еду, зная, что таллий имеет свойство накапливаться в организме и однажды сделает свое дело.

Позже напарник рассказывал, что плохо бедолаге стало в рейсе. Появилась слабость, онемели ноги, он перестал чувствовать педали. Проезжая мимо речки, решил искупаться, чтобы взбодриться. «Вот жена и полотенце чистое в дорогу положила», - сказал мужчина. Но, вытирая голову, он с ужасом заметил, что все полотенце усеяно волосами.

Через несколько дней муж Тамары умер от сердечного приступа, а вскоре безутешная вдова оформила на себя все наследство.

Второй раз она вышла замуж за Олега Иванютина, взяв его фамилию. На этот раз целью женщины был не новоявленный супруг, а его пожилые родители. Старики владели хорошим домом и большим участком земли, а Иванютина мечтала только о двух вещах - черной «Волге» и большой свиноферме. Участок свекров вполне подходил для ее целей.

Однажды она с мужем приехала к старикам: муж пошел помогать по хозяйству, жена встала к плите. А утром мать позвонила Олегу и сказала, что с отцом приключилась беда: ноги отнимаются, и ступней он уже не чувствует. В больнице ничего подозрительного не заметили, предположили, что обострился артрит. Через несколько дней мужчина умер.

На похоронах вдове стало плохо с сердцем, и Олег попросил жену принести валокордин и стакан воды. Когда свекровь выпила глоток, ее стало тошнить, а на губах появилась белая пена. «Отравили!» - заголосила она. Какая-то женщина божилась, что своими глазами видела, как Тамара капнула в воду жидкость из пузырька, достав его из кармана кофты. Гости собрались уже вызывать милицию, но на защиту убийцы встал муж. Даже когда через два дня его мать скончалась, он не заподозрил ничего криминального.

Дорога к свиноферме для Иванютиной была открыта. Но где брать корм? Ответ один - в школьной столовой, где всегда можно было получить не только отходы, но и вполне пригодные для еды продукты. В сентябре 1986 года Иванютина устроилась работать посудомойкой в киевскую школу №16.

ГРИПП С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

В марте 1987 года в одну из больниц украинской столицы привезли трех шестиклассников и одиннадцать сотрудников школы с диагнозом «грипп». У всех наблюдались одинаковые симптомы: слабость, тошнота, боль в ногах...

Правда, у всех еще было отмечено обильное выпадение волос, у некоторых - до облысения, но медики предположили, что коварный грипп дал такие нетипичные осложнения. Два мальчика и двое взрослых умерли почти сразу, остальных долго восстанавливали в реанимации. Делом занялась прокуратура. Очень быстро следователям стало ясно, что в школе происходят странные вещи.

За санитарное состояние кухни отвечала медсестра Татьяна Кухаренко. Но за неделю до массового отравления она - молодая и здоровая женщина - скончалась от сердечного приступа. Оказалось, она сделала замечание Тамаре - не позволила той заходить в горячий цех, где готовилась еда. Результат - смерть.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ

Вскоре в больницу попали еще два школьника и два учителя. Только тогда было принято решение об эксгумации тела медсестры Кухаренко. Эксперты быстро обнаружили в тканях таллий.

Проверили личные дела сотрудников. Все было в порядке, вот только трудовая книжка Иванютиной оказалась фальшивой. Она была уже судима за спекуляцию, а значит, не имела права работать в детских учреждениях. Следователи присмотрелись к этой женщине внимательнее. Поговорили с соседями. Тогда и всплыла информация о странной гибели первого мужа, родителей второго.

Яд обнаружили во время обыска в квартире Тамары почти случайно. Сыщики проверили буквально все, но ничего подозрительного не нашли. Осталось осмотреть тумбочку, на которой стояла швейная машинка. Нитки, иголки, кусочки тканей, машинное масло в пузырьке. Эксперт-химик Валентина Калачикова взяла его в руки и сразу поняла, что для масла он слишком тяжелый. Уже на следующий день анализ показал, что там находился водный раствор таллия.

Следователи выяснили, что опасный яд, с помощью которого орудовало все семейство Иванютиных - Масленко, отравители брали у близкой подруги дочери. Та работала лаборанткой в Киевской геологоразведочной экспедиции, а таллий, как известно, используют во время работ геологи. Вот у нее и брали яд - говорили, что очень нужно потравить крыс.

СЕМЕЙКА МОНСТРОВ

Убийствами промышляла и сестра Тамары, отправившая на тот свет своего мужа уже через неделю после свадьбы. Отец и мать тоже зря время не теряли. Даже когда Тамара уже была под следствием, они напекли оладушек и предложили соседке по коммуналке. Но есть женщина не стала - она уже слышала, что дочь стариков обвиняют в отравлениях. Бросила один оладушек кошке, и к вечеру животное умерло в судорогах, а соседка побежала в милицию.

Старики Масленко рассказывали об убийствах подробно и даже как будто с удовольствием. Соседку они хотели отравить из зависти - у нее была большая пенсия. Тамара тоже оказалась словоохотливой. Сразу призналась, что двух шестиклассников чуть было не отправила на тот свет потому, что они отказались расставлять столы и стулья в столовой.

Всего на счету семейства было 40 доказанных отравлений, 13 из них - со смертельным исходом. При этом и родители, и дочери по результатам судебно-психиатрической экспертизы были признаны вменяемыми. На счету Иванютиной оказалось 20 отравлений, в результате которых 9 человек погибли.