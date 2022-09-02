Тайны Черного моря

На самом деле, Черное море изначально было морем, но позже произошел процесс опреснения его вод, а спустя века оно снова стало соленым. Телеканал «Наука» рассказывает об этих этих удивительных метаморфозах.

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Опреснение в Ледниковый период

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В Ледниковый период значительно снизился уровень Мирового океана, а за ним, по принципу сообщающихся сосудов, и Черного моря.

— Когда уровень Черного моря опустился ниже порога Босфора, который связывает его с Мраморным морем и далее со Средиземным, Черное превратилось в озеро. И, поскольку оно сбросило большой запас солей в сторону Средиземного, а само распреснялось реками, то стало почти пресноводным — разъяснила профессор географического факультета МГУ, заведующая Лабораторией новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, д.геогр.н.Тамара Янина.

В последний Ледниковый период, 12 - 25 тысяч лет назад, Черное море было изолированным и почти пресным озером.

Гипотезу о существовании пресноводного озера подтвердили и геологи, опираясь на результаты исследования донных отложений новоэксинских слоев. В глубинных поровых породах до сих пор находится пресная вода, просочившаяся в трещины водоупорных слоев на дне моря, а потом затянутая глиной и донными отложениями.

Тогда как же озеро снова стало морем и в нем завелись морские обитатели — дельфины, медузы, кефаль и барабулька?

Как пресное озеро снова стало соленым морем

Одними из первых доказательства нашли российские ученые-гидробиологи, обнаружившие под древним дном Черного моря останки раковин пресноводных моллюсков Дрейсена, степень распада которых соответствует именно тому временному периоду. Эти моллюски обитают на небольшой глубине вблизи побережья и потому ученые сделали предположение о примерных очертаниях береговой линии древнего пресного озера.

Получалось, что Крым не был полуостровом, Азовского моря не существовало вовсе, а огромная северо-западная часть шельфа, примыкающая к берегам современных Украины, Румынии и Болгарии, являлась сушей.

Доказательства того, что морем водоем стал в масштабах цивилизации относительно недавно, всего 8000 лет назад, и уровень воды в нем был существенно ниже, чем теперь, приводят ученые биологи, палеонтологи, географы, экологи и геохимики.

Что послужило причиной?

Версия первая. Катастрофический потоп

Существует гипотеза, что когда 7500 лет назад уровень воды в Черноморском пресноводном озере был гораздо ниже, чем в Мировом океане, произошло сильнейшее землетрясение. В результате узкий Босфорский перешеек оказался разрушен, в районе нынешнего города Стамбула образовался пролив, а в Черноморскую котловину хлынул невиданный по мощности поток соленой морской воды.

По силе он был равен приблизительно двумстам Ниагарским водопадам, по объему — двум Амазонкам, и действовало почти год. Уровень воды будущего Черного моря поднимался на 15 см ежедневно!

Найденные геологами пертурбированные останки подтверждают гипотезу о катастрофическом потопе. Споры возникают только на счет его продолжительности.

Поселения в районе Болгарии, в Турции были затоплены (их останки находятся на глубине 95 метров), пресноводные организмы ушли жить в лиманы, а вместе с соленой водой пришли средиземноморские виды животных.

Версия вторая. Медленное затопление

Существует и другая версия. Это гипотеза медленного затопления в результате таяния ледников. В пользу нее тоже говорят факты. Остановимся на главных.

Около 12 тысяч лет назад завершилось последнее великое оледенение и водная масса сконцентрировалась на суше в виде льда, в связи с чем уровень мирового океана существенно снизился. Когда лед начал таять, его воды стали заполнять водоемы с наибольшим бассейном водосбора, а вблизи Черного моря такой бассейн — море Каспийское, которое даже в наши дни составляет 3,5 млн км².

При деградации последнего оледенения Каспийское море подняло свой уровень до +45 метра, тогда как сейчас уровень -20,8.

— Когда Каспийское море достигло порога стока Маныча, оно стало сбрасывать свои воды в Черное море. Образовался так называемый Хвалынский пролив, который соединял Каспийское море с Черным, и Каспийское излишек воды сбросило в черноморскую котловину, где в это время существовал опресненный водоем — так называемое Новоэвксинское озеро, — объяснила суть гипотезы профессор Тамара Янина.

Из-за сброса Каспийских вод уровень Черного моря начал подниматься, но достичь максимального уровня не мог. Так как пролив Босфора имеет низкий порог, вода из Черного моря сбрасывалась в Мраморное и через Дарданеллы в Средиземное море.

Куда делись люди после потопа?

Существует теория, согласно которой именно черноморский потоп стал прототипом Великого библейского потопа. Черноморский регион считается одной из древнейших зон распространения человечества. Причем, обеих его самых крупных ветвей: и хомо сапиенс, и более ранних неандертальцев.

Археологические находки подтверждают — ледник не затронул причерноморского побережья и люди продолжали там жить вдоль палеорусел рек Дона, Днепра, Днестра, Дуная и самого побережья Черного моря.

— Один из таких очень известных памятников эпохи мезолита, памятник Мурза-Коба, где было обнаружено парное погребение мужчины и очень молодой женщины со следами скорее всего ритуальной деятельности, потому что у нее ампутированы фаланги мизинцев и символическая трепанация на черепе. И облик этих людей – ярко выраженные европеоидные черты, — аргументировала Мария Добровольская, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, зав. лабораторией контекстуальной антропологии.

Есть предположение, что именно эти, бежавшие от потопа, люди могли дать начало древним цивилизациям.

Балканские археологи уверены, что так в северо-западном причерноморье появились высокоразвитые неолитические культуры: Варненская в Болгарии, Хаманджия в Румынии и даже таинственная культура Винча в Сербии.

Окончательные выводы делать пока нельзя, артефакты древних людей находятся под 100 метровым слоев воды и зарыты многовековыми илистыми отложениями, достать их чрезвычайно сложно.

А был ли Всемирный потоп?

Казалось бы легенды о Великом потопе есть практически у всех народов Земли. В Китае, Индии, Центральной Америке и даже у австралийских аборигенов, которые, как считается, заселили свой континент около 50 000 лет назад. В истории о Библейском потопе Ной причалил свой ковчег у горы Арарат, а ведь она недалеко от Черноморья. О потопе упоминается и в мифах Древней Греции и преданиях шумеров, очень похожих на Библейское. Так может это все не легенды, а исторические факты? Но и этой, кажущейся столь достоверной, гипотезе ученые находят опровержение.

— Нет, этот потоп был примерно в VI тысячелетии до нашей эры, в то время как самые древние тексты, отражающие потоп, относятся к IV тысячелетию, — говорит культуролог, специалист по мировой мифологии Александра Баркова.

Сопоставив данные научных исследований с текстами из Библии, Авесты, Ригведы и других священных книг, доктор географических наук Андрей Чеплага предложил не называть ту катастрофу Всемирным потопом, а рассматривать ее, как эпоху экстремальных затоплений, которая обусловилась таянием ледников.

Был ли Черноморский потоп частью Всемирного или ступенью эпохи экстремальных затоплений, был он стремителен или протяжен во времени — опрос. Ученые продолжают проводить исследования, спорить и искать истину.

Ядовитое море

Черное море — реликт древнего геологического разлома, произошедшего около 80 миллионов лет назад. Оно очень глубокое, максимальная глубина более 2200 метров. Представляете, что творится в его пучинах?

Хотя бы в одном ученые пришли к однозначному выводу — на глубине ниже 150 метров Черное море практически мертвое, в его глубоководных пучинах полностью отсутствует кислород.

В толще воды растворен серовдород, H2S — газ, придающий тухлым яйцам их неповторимый запах. И в этом смысле Черное море совершенно уникальный, хотя и опасный водоем. Есть даже научный термин «эвксинизация сероводородного заражения» (от греческого «эвксиний» — черный).

Такое сосредоточение сероводорода в черноморских глубинах ученые объясняют массовой гибелью от соленой воды пресноводных живых организмов и, соответственно, их стремительным разложением.

— Соленая вода налилась в этот бывший пресноводный бассейн и все, что жило на дне и в толще воды, а жили тогда и шестиметровые белуги, весом две тонны, и гигантские сомы-людоеды. И эти рыбы были страшнее акул. Вот это все одномоментно погибло,— пояснил ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Виктор Мельников.

Впрочем, профессор МГУ Андрей Бычков считает, что такое огромное количество сероводорода не могло скопиться только от одного случая гибели обитателей моря, а было последствием так называемых «заморов»:

— Моря, которые были на месте Черного, были такие же, они тоже плохо соединялись с мировым океаном. В них были глубокие впадины, и там временами, а может быть, даже и постоянно было сероводородное заражение. Периодически сероводород оказывался на поверхности. Это вызывало заморы, которые приводили к массовой гибели рыб.

Жуткая картина. Особенно если представить, что Черноморское побережье — излюбленное место отдыха тысяч людей. Как же море не наносит вред людям?

Дело в том, что верхние слои моря, где-то 150 метров от его поверхности, солены и насыщены кислородом. Они живые, поэтому там обитают столько видов живых организмов, дельфинов, рачков, рыб, медуз, планктона. Ядро же глубинной воды практически недвижимо и очень далеко от поверхности моря.

Когда море кипит

Выброс сероводорода Черным морем был зафиксирован однажды. По воспоминаниям очевидцев Ялтинского землетрясения 1927 года, море ночью «горело огнем», а от воды налетал нестерпимый тухлый запах. Говоря простым языком, тогда тектонические волнения взболтали морские слои и сероводородные пузыри стали подниматься вверх.

Еще одна загадка. Почему по рассказам свидетелей море пылало в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года, ведь сероводород практически не горит? Причем оно не просто пылало, огненные факелы поднимались до 500 метров над уровнем моря.

Оказалось, что горение вызвал метан. Тот самый газ СН4, на котором мы готовим пищу дома.

Черное море и сейчас немного пыхтит, чуть стравливая метан в атмосферу, что конечно влияет на так называемый глобальный парниковый эффект, но серьезной угрозы экологии не представляет. А созданный землетрясением 1927-ого года был реально опасен.

Невероятно, но…

Могло ли выжить что-либо живое в этой гремучей смеси двух ядовитых газов — метана и сероводорода?

Поразительно, просто в уме не укладывается, но — да. В этой дважды смертоносной донной среде растут образования, похожие на кораллы. Их карбонатные постройки достигают четырехметровой высоты. А в них самих живут организмы, не имеющие ни ядра, ни мембранных органелл. Этих одноклеточных любителей экстремальных условий называют археи.

Казалось бы научными исследованиями и неоспоримыми фактами подтверждены обе теории. Но какой из них верить — первой о катастрофическом водопаде вод из Мраморного моря или второй, о замещении водой из Каспия? Споры на эту тему в ученых кругах не утихают. Возможно, истинна третья версия, но она еще не придумана.