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39 минут назад

Найдены останки «женщины-вампира» с серпом у горла

Lenta.ruиещё 1

Археологи обнаружили в Польше останки женщины, которую в XVII веке приняли за вампира. Об этом пишет Daily Mail.

Найдены останки «женщины-вампира» с серпом у горла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Останки были найдены в деревне Пьен, недалеко от города Торунь на севере Польши, во время археологических работ на старинном кладбище. Горло покойной было прижато к земле серпом, на пальце ее ноги висел замок. Как отмечают ученые, такой способ захоронения был использован из-за суеверия живших в то время людей — они опасались, что «женщина-вампир» восстанет из мертвых и выберется из могилы.

«Серп клали на шею таким образом, чтобы умершему отрубило голову, если он попытается встать», — рассказал руководитель археологической группы профессор Дариуш Полински из Университета Николая Коперника. Он также добавил, что замок на пальце мог означать, что вернуться в мир живых невозможно.

Исследователи также обратили внимание, что на голове у покойной была шелковая шапочка — она указывала на высокий социальный статус женщины.

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