Художники со всей России смогут принять участие в конкурсе на лучшие обложки и иллюстрации к книгам Виктора Пелевина, работы победителей будут изданы в отдельной серии.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

…Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника — это просьба принять его в заговорщики, а все его работы — набранные разными шрифтами заявления на прием. Виктор Пелевин, «iPhuck»

В этом году Виктору Пелевину — легенде современной литературы — исполняется 60 лет. Накануне его дня рождения издательство «Эксмо» объявляет конкурс для художников. Им предлагается создать обложки и иллюстрации для избранных произведений автора. Конкурс стартует 2 сентября 2022 и будет разделен на несколько этапов.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев:

«Впервые мы провели такой конкурс в 2014 году. Тогда нам прислали более 1500 работ, выполненных в разных стилях и технике. 12 из них стали обложками книг, которые с течением времени превратились в коллекционные издания. Сегодня тираж книг Виктора Пелевина, изданных в «Эксмо», составляет: в бумаге — 4 304 834 экземпляра, в «цифре» — 298 228. Ежегодно в числе самых ожидаемых романов года — новая работа Пелевина, а количество читателей автора только увеличивается. Меняется и их возраст: согласно последним проведенным исследованиям, чаще выбирают Пелевина мужчины, 35+. Мы приглашаем к участию профессионалов и художников-любителей со всей России: поговорить с Виктором Пелевиным становится возможным — благодаря языку искусства».

ВЫСТАВКА В ПРОСТРАНСТВЕ МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ

В рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая пройдет в Гостином дворе 2–5 сентября 2022, будет представлена выставка конкурсных работ, собранных в 2014 году. Посетители смогут окунуться в ретроспективу творчества автора: от «Омона Ра» до «Бэтмена Аполло». Для большего погружения в реальность Пелевина желающие могут воспользоваться аудиогидом.

«РИСУЕМ МИРЫ ПЕЛЕВИНА»: ЭТАПЫ

2 СЕНТЯБРЯ — 25 СЕНТЯБРЯ 2022

Для поклонников 3 книг — «iPhuck 10», «Непобедимое Солнце» и «Transhumanism inc.» — социальная сеть ВКонтакте и издательство «Эксмо» запускают конкурс в сообществе «ВКонтакте с авторами». Для участия здесь дизайнерам, художникам-иллюстраторам, мастерам-оформителям и читателям необходимо выложить конкурсную работу — изображение, цифровое полотно, иллюстрацию — в любое открытое сообщество или на своей страничке ВКонтакте, обязательно снабдив запись хэштегом #vktalents_pelevin и названием выбранного романа.

2 СЕНТЯБРЯ 2022 — 14 ФЕВРАЛЯ 2023 ГГ.

Любители 9 других книг — «Желтая стрела», «t», «Ананасная вода для прекрасной дамы», «S.N.U.F.F.», «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Искусство легких касаний» — могут выложить свою работу с указанием названия произведения Пелевина в любое открытое сообщество или на своей страничке ВКонтакте, здесь обязательный хэштег #РисуемМирыПелевина и название книги. Также свои работы все желающие могут отправлять на адрес: pelevinbooks@mail.ru. Не забудьте указать тему письма: «Рисуем миры Пелевина», приложить изображение, указать название произведения и снабдить письмо комментарием, почему вы выбрали именно эту книгу.

Пресс-служба

ЖЮРИ

Работы участников конкурса будет отбирать жюри:

«Эксмо»:

Евгений Капьев, генеральный директор

Юлия Селиванова, начальник отдела современной российской прозы, редактор книг Виктора Пелевина

Григорий Злобин, арт-директор

Алексей Гаретов, главный художник

стрит-арт художник Миша Most

шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева Приглашенные эксперты:

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участвовать в конкурсе могут как профессиональные, так и непрофессиональные художники, выбравшие из предложенных списков одно или несколько произведений Виктора Пелевина.

ПОБЕДИТЕЛИ

Победители — авторы лучших работ — получают право издаться в серии «Народное собрание сочинений Виктора Пелевина» в 2023 году.