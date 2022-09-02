Почему возникают навязчивые мысли и как с ними работать

Навязчивые мысли порой становятся настолько интенсивными, что забирают все внимание и практически начинают управлять человеком. И чем больше вы хотите от них избавиться, тем сильнее они закрепляются в вашем сознании. Рассказываем, откуда берутся эти мысли, что с ними делать, и нужно ли их искоренять.

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Откуда берутся навязчивые мысли

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Навязчивое мышление предполагает постоянное прокручивание одних и тех же образов, ситуаций, чаще всего негативных. Эти мысли сложно поддаются контролю. Чем настойчивее мы пытаемся отвлечься от этих идей, тем навязчивее они становятся и тем хуже мы себя чувствуем. Согласно одному из исследований Национального научного фонда США, за день человеку в голову приходят более 6000 мыслей. Причем 80% из них негативные: а 90% — повторяющиеся. Чем негативнее мысль, тем сильнее мы за нее цепляемся. Негативная информация стимулирует мозг и вызывает более сильную реакцию, чем положительная, утверждает психолог, доктор Рик Хансон. Усложняется это тем, что для затмения одной негативной мысли требуется минимум пять положительных.

В психологии навязчивые мысли называют обсессиями, а расстройство, связанное с ними — обсессивно-компульсивным (ОКР). Обсессии — это навязчивые мысли, желания, сомнения или образы, которые вызывают тревогу. Например, навязчивый страх заразиться опасной инфекцией, страх выглядеть нелепо или быть опасным для других людей. Но далеко не всегда навязчивые мысли говорят о наличии ОКР — для того, чтобы это определить, нужно обратиться к специалисту.

Могут ли в норме возникать навязчивые мысли? Вполне. Канадские ученые провели исследование, в результате которого оказалось, что у 80% людей периодически возникают навязчивые мысли, чаще всего в стрессовые периоды.

Есть множество причин возникновения навязчивых мыслей. Возможно, они указывают на то, что человек не решил какой-то вопрос в прошлом и регулярно возвращается к нему. Также имеют значение и особенности личности: люди с чувствительным и лабильным темпераментом чаще других подвергаются навязчивым мыслям, испытывают сильные перепады настроения.

Как правило, навязчивые мысли возникают после пережитого страха и являются следствием психической травмы. В организме происходит выброс адреналина, необходимый для мобилизации сил. Затем сами эти мысли создают состояние тревожности, что вызывает выброс гормона. Получается замкнутый круг: сознание создает тревогу, чтобы получить адреналин. Из-за этого избавиться от навязчивых мыслей становится в разы сложнее.

Как работать с навязчивыми мыслями

Зафиксируйте эти мысли

Стоит учесть, что чем сильнее вы пытаетесь избавиться от навязчивых мыслей путем их игнорирования, тем крепче они закрепляются в сознании. Наоборот, заметьте эти мысли. Поймали себя на навязчивом цикле — внимательно изучите его. Брюс М. Хайман и Черри Педрик в «Рабочей тетради ОКР» советуют «исследовать эти мысли, чтобы понять, как они возникают и как вы на них реагируете». Четко сформулируйте эту мысль, попробуйте понять, почему она возникла, насколько она реалистична.

Перенесите мысль на бумагу

Четко сформулируйте мысль и напишите рядом с ней причину. Например, я беспокоюсь, что не поступлю на желаемую программу из-за низкого уровня английского языка.

Продумайте несколько решений проблем

Итак, вернемся к предыдущему примеру. Низкий уровень английского языка может стать причиной недостижения карьерной цели. Что вы можете сделать? Чаще заниматься, пойти к другому преподавателю и так далее. Возможно и то, что некоторые навязчивые мысли в форме страха иррациональны и не могут иметь как такового решения.

Работайте с телом