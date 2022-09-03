Зачем ЦРУ выкрало рецепт советского борща

Спустя десятилетия секретные документы становятся достоянием общественности, люди наконец узнают правду о событиях прошлого. Чаще всего засекречивают информацию о действительно страшных событиях или о том, что может ослабить безопасность страны. Но иногда раскрытые тайны вызывают не оторопь, но удивление. Как, почему, а главное — зачем надо было хранить секрете рецепт советского армейского борща. Об этом в материале "Рамблера".

Некоторое время назад американский журналист в соцсетях поделился с подписчиками странным фактом. Оказывается, ЦРУ хранило в секрете датированный 1956 годом документ, который назывался «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» — это был подробный рецепт борща с указанием веса продуктов, необходимых для приготовления блюда на 500 человек.

Казалось бы, какой прок может быть от рецепта борща, коих, во-первых, великое множество, а, во-вторых, никто не делает из него секрета. По одной из версий, рецепт борща оказался засекреченным по чистой случайности. Этот лист мог оказаться в папке с другими документами, которые и были истинной целью ЦРУ. А сотрудникам американской разведки было проще и удобней засекретить сразу все, чем дотошно вникать в каждый документ.