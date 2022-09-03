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1 час назад

Зачем ЦРУ выкрало рецепт советского борща

Катя Кобышева

Спустя десятилетия секретные документы становятся достоянием общественности, люди наконец узнают правду о событиях прошлого. Чаще всего засекречивают информацию о действительно страшных событиях или о том, что может ослабить безопасность страны. Но иногда раскрытые тайны вызывают не оторопь, но удивление. Как, почему, а главное — зачем надо было хранить секрете рецепт советского армейского борща. Об этом в материале "Рамблера".

Некоторое время назад американский журналист в соцсетях поделился с подписчиками странным фактом. Оказывается, ЦРУ хранило в секрете датированный 1956 годом документ, который назывался «Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время» — это был подробный рецепт борща с указанием веса продуктов, необходимых для приготовления блюда на 500 человек.

Казалось бы, какой прок может быть от рецепта борща, коих, во-первых, великое множество, а, во-вторых, никто не делает из него секрета. По одной из версий, рецепт борща оказался засекреченным по чистой случайности. Этот лист мог оказаться в папке с другими документами, которые и были истинной целью ЦРУ. А сотрудникам американской разведки было проще и удобней засекретить сразу все, чем дотошно вникать в каждый документ.

Но есть и другое мнение. Так, Леонид Млечин, специализирующийся на холодной войне, полагает, что ценным этот рецепт становится благодаря тому, что в нем указан точный вес продуктов. Исходя из этих данных, сотрудники ЦРУ могли легко рассчитать калорийность рациона советских солдат, и в случае реальной войны нанести удары, например, по овощным базам или полям, где хранились и выращивались овощи, необходимые для приготовления борща.

Истории,Видео,Леонид Млечин,ЦРУ,
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