Что предсказал России  знаменитый американский пророк

Знаменитый американский пророк XX века Эдгар Кейси предсказал множество важных событий, которые изменили мир. Он оставил после себя около 30 тыс. предсказаний, часть из которых уже сбылась. Множество его записей были про Россию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Эдгар Кейси предсказал такие события, как развал СССР, становление Китая сверхдержавой и обе мировые войны. Предсказания Кейси сбываются одно за другим, несмотря на то, что он погиб почти век назад.

Очевидцы рассказывали, что у Кейси было особенное отношение к России. Она была для него наваждением. Пророк считал, что именно от России зависит мир на планете. Незадолго до своей смерти он оставил свое предсказание для страны.

«Надежда всего мира придет из России. Она не в так называемом коммунизме. Нет. Но подлинная свобода, когда каждый будет жить ради своего ближнего. Этот принцип появился именно там. Потребуются годы, чтобы он кристаллизовался. Тем не менее, из России вновь придет надежда для мира»,

– говорил пророк.

Также Кейси писал, что России придется подружиться с США. Это необходимо для установления мира.

«Отношения между народами будут восстановлены на новой основе: доверии и мудрости»,

– говорит предсказатель.

Эдгар Кейси также говорил о множественных природных катаклизмах по всему миру в начале 21 века.