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3 сентября

Ученые разгадали тайну строительства Великой пирамиды в Гизе

runews24.ru

Ученые разгадали тайну строительства Великой пирамиды в Гизе. Ранее исследователи пытались понять, как рабочие доставляли туда стройматериал.

Разгадана тайна строительства Великой пирамиды в Гизе
Фото: runews24.rurunews24.ru

Предполагалось, что рабочие проходили по суше сотни километров, чтобы привести на стройку 2,3 млн блоков из камня.

Теперь же ученые считают, что фрагменты весом 15 тонн транспортировали по Нилу. Для этого использовали русло Хуфу, которое протекало как раз рядом с пирамидой. Указанный водный путь высох около 600 года до нашей эры.

Ученые пришли к такому выводу после того, как нашли паирус, написанный 4000 лет назад. В нем описываются лодки, на которых каменные блоки везли с побережья Красного моря.

Ученые из Китая и Египта изучили горные породы в Гизе, придя к выводу, что уовень воды в Ниле в те времена был высоким, чтобы перемещать по нему многотонный груз.

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