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2 часа назад

Археологи нашли могилу женщины-«вампира»

Ferra.ru

В Польше обнаружили могилу женщины, поперёк шеи которой положили серп, а на большой палец навесили замок. Погребение относится к XVII веку. Учёные сделали вывод, что покойницу считали вампиршей, поэтому попытались её «обезопасить» после смерти.

Археологи нашли могилу женщины-«вампира»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Польские археологи провели раскопки недалеко от города Быдгощ. В одном из погребений они нашли останки женщины. Помимо странных атрибутов в виде серпа на теле сохранились остатки шёлкового головного убора. Это говорит о том, что покойница была знатной. При этом у неё явно выпирает вперёд один зуб. Не исключено, что женщину принимали за вампиршу именно из-за этой особенности.

Учёные намерены тщательно изучить обнаруженные останки.

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