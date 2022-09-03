Археологи нашли могилу женщины-«вампира»

В Польше обнаружили могилу женщины, поперёк шеи которой положили серп, а на большой палец навесили замок. Погребение относится к XVII веку. Учёные сделали вывод, что покойницу считали вампиршей, поэтому попытались её «обезопасить» после смерти.

Польские археологи провели раскопки недалеко от города Быдгощ. В одном из погребений они нашли останки женщины. Помимо странных атрибутов в виде серпа на теле сохранились остатки шёлкового головного убора. Это говорит о том, что покойница была знатной. При этом у неё явно выпирает вперёд один зуб. Не исключено, что женщину принимали за вампиршу именно из-за этой особенности.