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3 часа назад

Страшная болезнь охватит мир осенью 2022 года: в Сети появилось новое предсказание Ванги

Don24.ru

В Сети появилось новое предсказание Ванги на осень этого года. Известная болгарская ясновидящая предрекла миру новую смертельную болезнь.

В Сети появилось новое предсказание Ванги
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Страшный вирус придет из Сибири и унесет множество жизней, предупреждала она. Ванга называла новую болезнь «неведомой».

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – расшифровали предсказание Ванги болгарские ученые.

И если онкологические болезни люди смогут победить в скором времени, считала она, то новый вирус может быстро выйти из-под контроля.

В целом о 2022-м Ванга говорила, что он будет очень трудным для человечества, в нем будет много перемен. Особое значение она придавала дню «шести двоек».

«Если человечество не одумается, то мир может охватить эпидемия еще одной тяжелой болезни», - это предсказание ясновидящей обнародовал ранее ее друг Сергей Косторной.

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