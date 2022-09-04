В Сети появилось новое предсказание Ванги на осень этого года. Известная болгарская ясновидящая предрекла миру новую смертельную болезнь.

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Страшный вирус придет из Сибири и унесет множество жизней, предупреждала она. Ванга называла новую болезнь «неведомой».

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – расшифровали предсказание Ванги болгарские ученые.

И если онкологические болезни люди смогут победить в скором времени, считала она, то новый вирус может быстро выйти из-под контроля.

В целом о 2022-м Ванга говорила, что он будет очень трудным для человечества, в нем будет много перемен. Особое значение она придавала дню «шести двоек».