Самцы морских коньков сами решают, когда им рожать

У морских коньков беременеет и рожает самец. Он высиживает плод в специальном мешочке. Как оказалось, эти животные могут сами выбирать, когда запустить роды.

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Роды — это сложный биологический процесс, который у беременных самок контролируется гормонами, в том числе окситоцином. Этот гормон стимулирует гладкую мускулатуру матки сокращаться, помогая вызвать роды. Всё это происходит вне зависимости от воли самки.