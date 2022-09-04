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2 часа назад

Круче, чем женщины: самцы морских коньков сами решают, когда им рожать

Ferra.ru

У морских коньков беременеет и рожает самец. Он высиживает плод в специальном мешочке. Как оказалось, эти животные могут сами выбирать, когда запустить роды.

Самцы морских коньков сами решают, когда им рожать
Фото: ferraferra

Роды — это сложный биологический процесс, который у беременных самок контролируется гормонами, в том числе окситоцином. Этот гормон стимулирует гладкую мускулатуру матки сокращаться, помогая вызвать роды. Всё это происходит вне зависимости от воли самки.

А вот у самцов морских коньков есть три кости, расположенные рядом с отверстием мешка. Всё строение помогает им контролировать открывание «сумки». Учёные пришли к выводу, что гормоны семейства окситоцина вместо того, чтобы в первую очередь вызывать сокращения гладких мышц, запускают каскад поведения морского конька, который приводит к деторождению.

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