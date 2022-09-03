Пользователи разозлились из-за рекламы пиццы с Горбачевым

Реклама сети Pizza Hut с Горбачевым возмутила пользователей Telegram-канала “Девяностые”. На запись обратила внимание “Мослента”.
В канале был опубликован рекламный ролик 1997 года, где Горбачев выступил в качестве камео. По сюжету посетители ресторана спорят о том, насколько важной фигурой для страны стал президент СССР. В конце они сходятся на том, что его нужно благодарить за возможность поесть пиццу.
Однако подписчики канала возмутились архивному ролику:
“Дичь”, “Кто-то ел этот шлак?”, “Нда, выглядит удручающе. Политический деятель рекламирует пиццу”, “Позорище!”, — написали пользователи в комментариях к ролику.
Ранее сообщалось, зачем Горбачев снимался в рекламе пиццы.