Пользователи разозлились из-за рекламы пиццы с Горбачевым

В канале был опубликован рекламный ролик 1997 года, где Горбачев выступил в качестве камео. По сюжету посетители ресторана спорят о том, насколько важной фигурой для страны стал президент СССР. В конце они сходятся на том, что его нужно благодарить за возможность поесть пиццу.