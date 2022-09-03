Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
41 минуту назад

Пользователи разозлились из-за рекламы пиццы с Горбачевым

Мария Каткова

Реклама сети Pizza Hut с Горбачевым возмутила пользователей Telegram-канала “Девяностые”. На запись обратила внимание “Мослента”.

В канале был опубликован рекламный ролик 1997 года, где Горбачев выступил в качестве камео. По сюжету посетители ресторана спорят о том, насколько важной фигурой для страны стал президент СССР. В конце они сходятся на том, что его нужно благодарить за возможность поесть пиццу.

Однако подписчики канала возмутились архивному ролику:

“Дичь”, “Кто-то ел этот шлак?”, “Нда, выглядит удручающе. Политический деятель рекламирует пиццу”, “Позорище!”, — написали пользователи в комментариях к ролику.

Ранее сообщалось, зачем Горбачев снимался в рекламе пиццы.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители