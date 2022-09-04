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1 час назад

Правда ли, что животные могут заниматься самолечением во время болезни

Даша Краснова

Люди не единственные, кто использует лекарства для лечения болезней. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Правда ли, что животные могут заниматься самолечением во время болезни
Фото: unsplashunsplash

Существует наука, посвященная самолечению животных — зоофармакогнозия. Суть в том, что животные выбирают и проглатывают растения, почву, насекомых и даже психоактивные препараты для того, чтобы справиться с паразитами и другими недугами.

Приматы

Японский антрополог Тосисада Нисида наблюдал за обезъянами и заметил, что периодически шимпанзе едят листья аспеллы. Это выглядело странно, так как обычно животные этими листьями не питаются. Позже биолог Майкл Хаффман нашел больного шимпанзе, который жевал листья ядовитого растения и выздоровел к следующему дню. Выяснилось, что обезьяны глотают грубые листья, чтобы убрать паразитов из кишечника. По сути, они работают как грубая клетчатка.

Бабочки

Бабочка-монарх зависит от растения молочая, так как им питаются гусеницы. Существует особый тип антипаразитарного молочая, на котором откладывают яйца только зараженные бабочки. Так они обеспечивают защиту своего потомства. Больная бабочка могла генетически выработать предпочтение более полезным растениям. Если такое растение поможет выздороветь, что потомство выживет. Так опция лечения передается из поколение в поколение.

Птицы

Некоторые птицы начали подкладывать в свои гнезда окурки. Оказывается, химические вещества в окурках противостоят паразитическим клещам. К слову, спрей из табака и никотина можно даже использовать в качестве средства борьбы с вредителями в саду.

Пчелы

Медоносные пчелы часто собирают смолы растений и прикрепляют их к своему улью. Смолы работают как лекарство против грибковой инфекции. Если в улье завелка грибок Ascosphaera apis, то пчелы собирают больше смолы, чтобы с ним справиться. Для этого они даже выделяют дополнительных работников.

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